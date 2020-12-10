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Başkan Demir: “Kırsal altyapıyı Türkiye’de bitiren ilk şehir olacağız”

İHA

Başkan Demir: “Kırsal altyapıyı Türkiye’de bitiren ilk şehir olacağız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Canik ilçesinde yapılan ve Türkiye'de ilk devlet destekli orman okulu olan Canik NamiyeMümin Erol Orman Okulu’nu gezdi. Burada yetkililerden bilgi alan Başkan Demir, daha sonra Gürgenyatak Mahallesi’ndeki yapımı devam eden yolu inceledi.
Her zaman halkla iç içe olan ve Samsun’u her alanda geleceğe taşımak için gecegündüz çalışan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bugün Canik ilçesinde bir dizi incelemelerde bulundu. Beraberinde Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve AK Parti Canik İlçe Başkanı Mahmut Gencay ile birlikte Türkiye’nin devlet destekli ilk ‘Orman Okulu’nu ziyaret eden Başkan Demir, yapılan yatırım hakkında bilgi aldı. Öğrencilere doğa bilinci aşılamak için kurulan Canik NamiyeMümin Erol Orman Okulu'nun yapımı hayırsever iş insanı Sezai ve Recai Erol kardeşler tarafından tamamlanarak belediyeye teslim edildi. Anne ve babanın adının verildiği Canik NamiyeMümin Erol Orman Okulu’ndaki incelemelerin ardından Gürgenyatak Mahallesi’ne geçen Başkan Demir, burada yapımı devam eden 5 bin 700 metrelik yolu inceledi. Vatandaşların kış şartlarında ulaşımda zorlandığı yolun eğimini düşürerek, yol genişletme çalışmalarının yapıldığı bölgenin daha konforlu ve güvenli hale getirileceğini belirten Başkan Mustafa Demir, “Kırsal altyapıyı Türkiye’de bitiren ilk şehir olacağımızı söylemiştik. Bu doğrultuda şehrimizin her noktasında ekiplerimiz çalışıyor” ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, incelemelerinin ardından Canik Belediyesi’ne geçerek Başkan İbrahim Sandıkçı ile görüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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