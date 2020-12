Samsun’da yeni korona virüsü tedbirleri

Samsun Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 9 Aralık tarihli ve 136 sayılı kararıyla çeşitli alanlarda yeni tedbirler alındı.

Korona virüsü (Kovid19) salgınının yayılma hızını düşürmek, kontrol altına almak ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda kabul gören kararlar şunlar:

“Huzurevi ve yaşlı bakımevlerinde görevli personelin, HES kodlarının her gün mesaiye başlamadan önce sorgulamasının yapılmasına, HES kodu sorgulama işleminin Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesine, Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde uygulanan 10 veya 14 günlük sabit vardiya sistemine devam edilmesi ve personelin vardiya başlangıcından en az yedi gün önce izolasyona alınarak yapılacak test sonucuna göre vardiyaya başlatılmasına, sendika ve vakıfların genel kurul toplantılarının ile geniş katılımlı toplantılar ve Vakıf Mütevelli Heyet Üye seçimlerinin 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelenmesine, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde, açık kalmasına izin verilen market, bakkal vb. işyerlerinde; sokağa çıkma kısıtlaması süresince alkol satışına izin verilmemesine, vatandaşlarımız tarafından amatör ve sportif amaçlı olarak gerçekleştirilen olta balıkçılığı faaliyetleri? ilimizde sahil bantlarında fiziki mesafe kuralına aykırı şekilde kalabalıklara neden olmakta ve bu durumun da salgının bulaşma riskini artırması nedeniyle kontrollü sosyal hayat döneminde kişilerin kalabalıklar halinde bir araya gelmesine yol açan etkinliklerin mümkünse yapılmamasına, ancak yapılması durumunda ise fiziki mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilmesini temin etmek amacıyla amatör ve sportif olta balıkçılığı faaliyetlerine yönelik olarak; ilimizde olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılmasına, bu doğrultuda gerekli yer işaretlemelerinin (boya, yapışkan yer etiketi vb.) ilgili mahalli idare birimce ivedilikle yapılmasına, belirlenmiş her bir alan içerisinde sadece bir kişinin bulunması gerektiğinin olta balıkçılığı yapan vatandaşlarımıza kolluk ve zabıta marifetiyle bildirilmesine, belediyelerce olta balıkçılığı faaliyeti icra edilen her bir alan için en az bir zabıta personelinin alan sorumlusu olarak belirlenmesine, alan sorumlusu olarak belirlenen zabıta personelince? kişilerin sadece belirlenmiş alanlar içerisinde olta balıkçılığı yapmalarının sağlanması, bu alanlarda maskesiz bulunmasına ve sigara içilmesine kesinlikle müsaade edilmemesine, temizlik, maske ve mesafe kurallarının ihlali olabilecek diğer hususlarda gerekli uyarı ve ikaz faaliyetlerinde bulunulmasına, uyarı ve ikazlara uymayan kişilere denetim ekipleri marifetiyle yaptırım uygulanmasına, amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı yapılan sahil bantlarının denetim ekipleri marifetiyle düzenli şekilde denetlenmesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.