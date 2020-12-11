Başkan Demir: “2021 yılında yepyeni bir tarih yazacağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demir: “2021 yılında yepyeni bir tarih yazacağız”

İHA

Başkan Demir: “2021 yılında yepyeni bir tarih yazacağız”

Makine İkmal Daire Başkanlığı’nda personel ile değerlendirme toplantısı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “2021 yılında yepyeni bir tarih yazacağız. Ekip halinde kendi görev alanlarımızda milletimize hizmeti verimli ve kaliteli şekilde sunmak zorundayız” dedi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Makine İkmal Daire Başkanlığı’nda değerlendirme toplantısına katıldı. Genel Sekreter İlhan Bayram, Daire Başkanı Birol Erdin ve personelin yer aldığı toplantıda konuşan Başkan Demir, “4 ayda bir araya gelip değerlendirme yapacağız. Bu toplantılarda belediye yönetimi neler yapıyor, sizler de bizlerden neler istiyorsunuz gibi konularda istişareler yapacağız. Bu toplantının formatı budur. Birbirimizden hiçbir farkımız yok. Aramızdaki tek fark yönetim olarak bizler organizasyonu ve faaliyetleri yürütüyoruz, sizler de yerine getiriyorsunuz. Ama hepimiz neticede belediye çalışanıyız. İşlerin verimli yürümesi için benim kadar siz, sizin kadar bende sorumluyum. Bunu bilelim. Ekip halinde kendi görev alanlarımızda milletimize hizmeti verimli ve kaliteli şekilde sunmak zorundayız” diye konuştu.
“Makine İkmal Daire Başkanlığı olarak Türkiye’nin en iyi daire başkanlığı olmaya adayız” diyen Başkan Mustafa Demir, “Bunu başarmak için idare olarak yapmamız gereken bir şey varsa bu toplantılarda bunları konuşacağız. Teknik konuları değerlendireceğiz. Dışarıda yaptırılan birçok şeyi kendi imkanlarımızla burada yapıyoruz. Dışarda yaptırdığımız ama bizim de yapabilecek olduğumuz ne varsa adım adım bunları bünyemize katmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Kent mobilyalarının, yeni tasarımların ve sanatsal ürünlerin çok önemli olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Sanat atölyesini de gezelim. 2021 yılında yepyeni bir tarih yazacağız. Türkiye’de ilk defa mevcut imkanlarla 1 yılda 1300 kilometre yol yapan belki de tek belediyeyiz. Önümüzdeki sene ilave 1400 kilometre yol yapacağız. 2022’de kırsal altyapıyı rahatlıkla bitireceğiz. 2023’e kadar merkez ilçelerde birçok alt ve üst yapıyı bitireceğiz. Sizlerden de katkılarınızı bekliyoruz. Yönetim olarak yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Lokantaların paket servise geçmesi kasapları da vurdu
YEREL HABERLER Lokantaların paket servise geçmesi kasapları da vurdu
OMÜ’de eğitimde revizyon süreci Hukuk Fakültesi ile devam ediyor
YEREL HABERLER OMÜ’de eğitimde revizyon süreci Hukuk Fakültesi ile ...
Genç kadın uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
YEREL HABERLER Genç kadın uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Uzm. Dr. Akdere: "Alkol ve sigara tüketimi bağışıklığı zayıflatıyor"
YEREL HABERLER Uzm. Dr. Akdere: "Alkol ve sigara tüketimi ...
Samsunspor ile Bursaspor 68. randevuya çıkacak Samsunspor Bursa deplasmanındaki son galibiyetini 20 yıl önce aldı
YEREL HABERLER Samsunspor ile Bursaspor 68. randevuya ...
Samsun'da araçlarında kokain ele geçen 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da araçlarında kokain ele geçen 2 kişi ...
Evcil hayvan dükkanları taleplere yetişemiyor
YEREL HABERLER Evcil hayvan dükkanları taleplere yetişemiyor
Filyasyon ekipleri, iz sürüyor; ilacı reddedenler pişmanlık duyuyor
YEREL HABERLER Filyasyon ekipleri, iz sürüyor; ilacı reddedenler ...
Samsun'da makine mühendislerinin acı günü
YEREL HABERLER Samsun'da makine mühendislerinin acı günü
Samsunspor’da Mustafa Erkanat için helallik
YEREL HABERLER Samsunspor’da Mustafa Erkanat için helallik
Meme tümörü teşhisi konulan ‘Kukiş’ sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Meme tümörü teşhisi konulan ‘Kukiş’ sağlığına kavuştu
OMÜ’de DEHAM’ın modernizasyonu ele alındı
YEREL HABERLER OMÜ’de DEHAM’ın modernizasyonu ele alındı
Hırsızlıktan adliyeye sevk edilen 3 kadına adli kontrol
YEREL HABERLER Hırsızlıktan adliyeye sevk edilen 3 kadına adli ...
Samsun’da yeni korona virüsü tedbirleri
YEREL HABERLER Samsun’da yeni korona virüsü tedbirleri
Endoskopik bel fıtığı ameliyatı ile ağrılarından kurtuldu
YEREL HABERLER Endoskopik bel fıtığı ameliyatı ile ağrılarından ...
İlkadım'dan hastaneye gidecek vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği
YEREL HABERLER İlkadım'dan hastaneye gidecek vatandaşlara ücretsiz ...
Başkan Demir: “Kırsal altyapıyı Türkiye’de bitiren ilk şehir olacağız”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Kırsal altyapıyı Türkiye’de bitiren ...
Canik’te her şey çocuklar gülsün diye
YEREL HABERLER Canik’te her şey çocuklar gülsün diye
Atakum Belediyesi’nden kısıtlamada ulaşım desteği
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nden kısıtlamada ulaşım desteği
Unuttuğu kitapları Büyükşehir'den istedi
YEREL HABERLER Unuttuğu kitapları Büyükşehir'den istedi
Kovid-19 danışma hattı 7 gün 24 saat hizmet verecek
YEREL HABERLER Kovid-19 danışma hattı 7 gün 24 saat hizmet verecek
Aile içi şiddet bürosunda çocuklara oyun alanı
YEREL HABERLER Aile içi şiddet bürosunda çocuklara oyun alanı
Mesleğin son çınarı
YEREL HABERLER Mesleğin son çınarı
Hapis cezası bulunan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Hapis cezası bulunan 2 kişi jandarma tarafından ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X