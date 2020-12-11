Başkan Demirtaş: “Zor durumda olan herkesin yardımına koşacağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demirtaş: “Zor durumda olan herkesin yardımına koşacağız”

İHA

Başkan Demirtaş: “Zor durumda olan herkesin yardımına koşacağız”

Vefa Sosyal Destek Grubu'na tebrik ziyaretinde bulunarak çalışmalar hakkında bilgiler alan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “El birliği ile gönül birliği ile zor durumda olan herkesin yardımına koşmaya devam edeceğiz” dedi.
Kovid19 salgınıyla mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu', İlkadım’da gecegündüz çalışmalarını sürdürüyor. Vefa Sosyal Destek Grubu'na tebrik ziyaretinde bulunan Başkan Demirtaş, sorumlu Başkan Yardımcısı Şerif Mırık’tan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Kovid19 salgınının ülkede görülmesinin ardından 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nun gece gündüz demeden ilçe halkının ihtiyaçlarını karşıladığına dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, özverili çalışmalarından dolayı çalışanları tebrik etti.
Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarının, insanların kapı önüne çıkarken dahi tereddüt yaşadığı bir zamanda, ilçenin en ücra köşesine kadar, hafta sonu, resmi tatil, demeden büyük bir özveriyle hizmet götürdüğüne vurgu yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Korona virüsü yüzünden evlerinde izole olan vatandaşlarımıza can simidi olarak önemli bir çalışmanın altına imza attınız. Belediye olarak karantinada olan ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek götürüyoruz. Bununla birlikte salgın ile mücadelede binaların dezenfekte edilmesi, sokakların yıkanması, kısıtlamalar nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın market, eczane ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması gibi hizmetlerde gelinen noktada sizlerin de önemli payı var. Büyük bir manevi karşılığı olduğunu da düşündüğüm bu çalışmalarınızdan dolayı milletçe hepinize şükran borçluyuz. Kovid19 süreci boyunca gerek Belediyemiz, gerekse vefa gurubumuzdaki arkadaşlarımız aç açıkta kimseyi bırakmamaya gayret gösterdik. Bundan sonra da el birliği ile gönül birliği ile zor durumda olan herkesin yardımına koşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da araçlarında kokain ele geçen 2 kişi adliyede
YEREL HABERLER Samsun'da araçlarında kokain ele geçen 2 kişi ...
Evinde 357 uyuşturucu hapla yakalandı
YEREL HABERLER Evinde 357 uyuşturucu hapla yakalandı
Kovid-19 aşısı dağıtım sistemine 'grip aşısı' önerisi Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan: “Kovid-19 aşısının dağıtımında grip aşısı sistemi uygulanabilir” “Bilinçsiz vitamin ve gıda takviyesi kullanımı arttı”
YEREL HABERLER Kovid-19 aşısı dağıtım sistemine 'grip aşısı' ...
Başkan Demir: “2021 yılında yepyeni bir tarih yazacağız”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “2021 yılında yepyeni bir tarih ...
Lokantaların paket servise geçmesi kasapları da vurdu
YEREL HABERLER Lokantaların paket servise geçmesi kasapları da vurdu
OMÜ’de eğitimde revizyon süreci Hukuk Fakültesi ile devam ediyor
YEREL HABERLER OMÜ’de eğitimde revizyon süreci Hukuk Fakültesi ile ...
Genç kadın uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
YEREL HABERLER Genç kadın uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Uzm. Dr. Akdere: "Alkol ve sigara tüketimi bağışıklığı zayıflatıyor"
YEREL HABERLER Uzm. Dr. Akdere: "Alkol ve sigara tüketimi ...
Samsunspor ile Bursaspor 68. randevuya çıkacak Samsunspor Bursa deplasmanındaki son galibiyetini 20 yıl önce aldı
YEREL HABERLER Samsunspor ile Bursaspor 68. randevuya ...
Samsun'da araçlarında kokain ele geçen 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da araçlarında kokain ele geçen 2 kişi ...
Evcil hayvan dükkanları taleplere yetişemiyor
YEREL HABERLER Evcil hayvan dükkanları taleplere yetişemiyor
Filyasyon ekipleri, iz sürüyor; ilacı reddedenler pişmanlık duyuyor
YEREL HABERLER Filyasyon ekipleri, iz sürüyor; ilacı reddedenler ...
Samsun'da makine mühendislerinin acı günü
YEREL HABERLER Samsun'da makine mühendislerinin acı günü
Samsunspor’da Mustafa Erkanat için helallik
YEREL HABERLER Samsunspor’da Mustafa Erkanat için helallik
Meme tümörü teşhisi konulan ‘Kukiş’ sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Meme tümörü teşhisi konulan ‘Kukiş’ sağlığına kavuştu
OMÜ’de DEHAM’ın modernizasyonu ele alındı
YEREL HABERLER OMÜ’de DEHAM’ın modernizasyonu ele alındı
Hırsızlıktan adliyeye sevk edilen 3 kadına adli kontrol
YEREL HABERLER Hırsızlıktan adliyeye sevk edilen 3 kadına adli ...
Samsun’da yeni korona virüsü tedbirleri
YEREL HABERLER Samsun’da yeni korona virüsü tedbirleri
Endoskopik bel fıtığı ameliyatı ile ağrılarından kurtuldu
YEREL HABERLER Endoskopik bel fıtığı ameliyatı ile ağrılarından ...
İlkadım'dan hastaneye gidecek vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği
YEREL HABERLER İlkadım'dan hastaneye gidecek vatandaşlara ücretsiz ...
Başkan Demir: “Kırsal altyapıyı Türkiye’de bitiren ilk şehir olacağız”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Kırsal altyapıyı Türkiye’de bitiren ...
Canik’te her şey çocuklar gülsün diye
YEREL HABERLER Canik’te her şey çocuklar gülsün diye
Atakum Belediyesi’nden kısıtlamada ulaşım desteği
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nden kısıtlamada ulaşım desteği
Unuttuğu kitapları Büyükşehir'den istedi
YEREL HABERLER Unuttuğu kitapları Büyükşehir'den istedi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X