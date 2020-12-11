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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kendini iple demir korkuluklara asarak intihar etti

DHA

Kendini iple demir korkuluklara asarak intihar etti


Tolga BİRGÜCÜ/CANİK (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Canik ilçesinde Metin I. (45), ırmak kenarındaki demir korkuluklara kendini iple asarak intihar etti.
Olay, Kuzeyyıldızı Mahallesi Çiftlik Caddesi´nde meydana geldi. Irmak kenarındaki demir korkuluklarda boynundan iple asılı kişiyi görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Metin I. olduğu belirlenen ve üzerinde intihar notu bulunan kişinin yaşamını kaybettiği belirlendi. Metin I.'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Canik Tolga BİRGÜCÜ
2020-12-11 14:45:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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