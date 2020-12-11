DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 kişiye ek gözaltı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 kişiye 4 gün ek gözaltı süresi verildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve Samsun'da faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik iltisaklı kurumlarla yapılan koordineli çalışmalarda geçen hafta sabaha karşı İlkadım ve Atakum ilçelerinde bulunan 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Irak’ta bulundukları dönemlerde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan Irak uyruklu 9 kişi İlkadım ilçesinde, 2 kişi de Atakum ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. DEAŞ şüphelilerinin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu.

TEM Şube Müdürlüğü'nün yanı sıra İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 11 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 7 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılmasına karar verilip sınır dışı edilmek üzere Samsun Göz İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Sorguları devam eden 4 DEAŞ şüphelisi ise bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerin gözaltı süreleri 4 gün daha uzatılarak yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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