Kısıtlamada ceza yiyen yiyene

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Samsun’da cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Kısıtlamaya uymayan çok sayıda kişiye cezai işlem uygulandı.

Türkiye genelinde dün 21.00'de başlayan ve 14 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla Samsun'da cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Trafik ekipleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürüyor. Trafikteki araçları tek tek durdurarak izin belgelerini kontrol ediyor. İzin belgesi olmayan vatandaşlara ise cezai işlem uygulanıyor.

Samsun'da bazı vatandaşların kısıtlamaya uymadığı gözlendi. Atatürk Bulvarı üzerinde uygulama ve denetim yapan trafik ekipleri kısıtlamaya uymayan vatandaşlara 3 bin 186 TL, şehir içine girmesi yasak olan bir çok tıra ise 132 TL ceza yazdı.

Hafta sonu kısıtlaması 14 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

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