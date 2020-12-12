Samsun kısıtlamada sessizliğe büründü Belediye ekipleri kalabalık cadde ve sokakları yeniledi

– Türkiye’de uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun sessizliğe bürünürken, belediye ekipleri de kalabalık cadde ve sokakları yeniledi.

Korona virüsü (Kovid19) tedbirleri kapsamında tüm Türkiye’de uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına Samsun’da uyulduğu gözlemlendi. Şehrin en işlek cadde ve sokakları sessizliğe bürünürken, Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de şehrin insan ve araç trafiğinin en yoğun olduğu caddelerden biri olan İstiklal Caddesi’ni (Çiftlik Caddesi) yeniledi. Tahrip olan bloklar tamir edilirken, kullanılamaz olanlar da yenilendi.

Şehrin belirli noktalarında denetim yapan kolluk kuvvetleri, yaya ve araç denetimlerini büyük bir özenle gerçekleştirdi.

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