Samsun'da kumarhaneye çevrilen eve baskın: 13 kişiye ceza



Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun),(DHA)SAMSUN'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve yapılan baskında, kumar oynarken yakalanan 3'ü kadın 13 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplamda 47 bin 200 TL idari para cezası uygulandı. Ekiplerce, kaçak elektrik hattı çekilen evde, ruhsatsız tüfek, çok sayıda iskambil kâğıtları, alkollü içecek ve 1,5 kilo kubar esrar maddesine de el konuldu.

İlçeye bağlı Azay Mahallesi'nde bir evde alkol ve uyuşturucu kullanılıp, kumar oynatıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Dikkat çekmemek için sivil ekiplerin girdiği mahallede, bahse konu eve baskın düzenlendi. Adreste yapılan aramada 3'ü kadın 13 şüphelinin, birçok masada kumar oynadığı belirlendi. Ekiplerce, kaçak elektrik hattı çekilen evde ayrıca ruhsatsız tüfek, çok sayıda iskambil kâğıtları, alkollü içecekler ve 1,5 kilo kubar esrar maddesine de el konuldu. Baskında, 13 kişiye hıfzısıhha kanuna aykırı hareket etmekten toplamda 47 bin 200 TL idari para cezası uygulandı. Ev sahibi şüpheliye de, 'kumar oynatmak için yer sağlamak', 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' ile 'kaçak elektrik kullanmak' suçlarından adli ve idari işlem yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Ayhan AYDEMİR

2020-12-13 12:47:29



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