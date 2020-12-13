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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakum Belediyesi’nden kentin dört bir yanına gıda yardımı ve ulaşım hizmeti

İHA

Atakum Belediyesi’nden kentin dört bir yanına gıda yardımı ve ulaşım hizmeti

Atakum Belediyesi Pandemi Destek Ekibi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda ihtiyaç sahibi Atakumluları yalnız bırakmadı. Dört ekip kırsal mahallelerde gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirirken dört ekip de hastane randevusu bulunan yurttaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verdi. Zorunlu karantinadaki vatandaşlara sunulan sıcak yemek servisi de dört ekiple aralıksız devam etti.
Dünyada bir milyondan fazla insanın yaşamını yitirmesine sebep olan korona virüsü pandemisi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Atakum Belediyesi Pandemi Destek Ekibi, kent sakinlerinin yanında oldu. 12 ayrı ekiple sahaya inen Atakum Belediyesi, kentsel bölgelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de yurttaşlarla dayanışmayı sürdürdü. Sabah erken saatlerde Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi’nde buluşan Pandemi Destek Ekibi, ihtiyaç sahibi Atakumlular için hazırlanan gıda kolilerini araçlara yükledi. Atakum Belediyesi Meclis üyesi Şefaattin Sağdış’ın da destek verdiği yükleme çalışmalarının ardından ekipler, kırsal mahallelerdeki görev alanlarına doğru yola çıktı. Kısıtlama nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşları tek tek ziyaret eden Pandemi Destek Ekibi, gıda kolilerini ihtiyaç sahibi hanelerin kapılarına teslim etti. Kırsal mahalle muhtarlarının katılımı ile gerçekleştirilen pandemi dayanışmasında 400’den fazla aileye ulaşıldı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Atakum’daki tüm ihtiyaç sahiplerine mahalle mahalle, kapı kapı ulaşacağız. Elimiz her daim onların omzunda olacak” dedi.

Evin kapısından hastanelere ücretsiz ulaşım
Atakum Belediyesi Pandemi Destek Ekibi, hafta sonu kısıtlamasında sağlık kuruluşlarına gitmek durumunda olan randevulu hastalara da hizmet sundu. Sefer sayısı azalan toplu ulaşım ve özel araç kullanımının yasak olması nedeniyle hastanelere ulaşmakta güçlük çeken Atakumlular, 0552 963 02 29 numaralı telefondan Atakum Belediyesi’ne ulaşarak araç talebinde bulundu. Yurttaşların ulaşım ihtiyacı, Pandemi Destek Ekibi’nin şoför ve yolcu bölümü birbirinden ayrılan dört ayrı özel donanımlı aracı ile sağlandı. Yararlanıcıları adreslerinden alan ekipler, randevularının bulunduğu hastanelere ulaştırdı. Sağlık kuruluşlarındaki işlemleri bitene dek beklenen vatandaşlar, aynı araç tarafından evlerine geri götürüldü. Uygulamada görev alan sürücüler de koruyucu tulum, gözlük, maske, eldiven ve siperlik kullandı. Acil Servis’e erişim ya da diş hekimi randevusuna gitmek için Pandemi Destek Ekibi’nin ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanan yurttaşlar, Atakum Belediyesi’ne teşekkür etti.

Üç haftada 1406 hane ve 2867 kişiye sıcak yemek
Öte yandan Atakum Belediyesi’nin üç hafta önce başlattığı zorunlu karantinadaki yurttaşlara sıcak yemek dağıtımı hizmeti de kısıtlamaların uygulandığı hafta sonunda aralıksız devam etti. Belediyenin sosyal tesislerine ait mutfakta üretilen yemekler izolasyonlu kaplara yüklenerek dağıtıma hazır hale getirildi. Dağıtım listelerini alarak sahaya çıkan dört ayrı ekip, PCR testi pozitif çıkan ya da temaslı oldukları gerekçesiyle evlerinde zorunlu izolasyonda bulunan yurttaşların hanelerini tek tek ziyaret ederek çorba, üç çeşit yemek, içecek ve ekmek ulaştırdı. Teslimatları temassız şekilde gerçekleştiren ekipler, üç hafta içerisinde bin 406 hane ve 2 bin 867 kişiye sıcak yemek ulaştırdı. Korona virüsü testi pozitif çıkan ve temaslı oldukları için evlerinde karantinada kalmak zorunda olan Atakumlu vatandaşlar, yemek desteğinden yararlanabilmek için Atakum Belediyesi Pandemi Destek Ekibi’ne 0552 963 02 30 numaralı WhatsApp Hattı’ndan ulaşabiliyor. Aynı hane içerisinde yer alan pozitif ve temaslı kişilere ait ad, soyad, HES kodu, adres ve karantina bitiş gününü içeren bilgilerin yazılı olarak iletilmesinin ardından Pandemi Destek Ekibi, talepte bulunan kişilerin HES kodlarını kontrol ediyor. Sağlık Bakanlığı’nca ‘riskli’ kabul edilen ve evlerinden ayrılmamaları gereken vatandaşlar, dağıtım listelerine dahil ediliyor.

"Tüm imkanları pandemiyle mücadeleye yönlendiriyoruz"
Pandemi Destek Ekibi’nin ihtiyaç duyulan her alanda Atakumluların yanında olduğunu belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Korona virüsü pandemisi nedeniyle tüm dünya zor bir dönemden geçiyor. Karşılaştığımız şartlar ne olursa olsun umutsuzluğa kapılmıyoruz. Türkiye daha önce de zor dönemler atlattı. Bu süreci de dayanışma ile komşuluk hukukunu geliştirerek atlatacağız. Atakum Belediyesi’nin tüm imkanlarını pandemi ile mücadeleye yönlendiriyoruz. Pandemi Destek Ekibimiz haftanın yedi günü sahada çalışıyor. Kırsal mahallelerimizde ihtiyaç sahibi olan komşularımıza gıda kolileri dağıttık, kısıtlama uygulanan günlerde hastane randevusu bulunan yurttaşlarımızı ücretsiz şekilde hastaneye ulaştırıyoruz. Üç hafta önce başlayan karantinadaki Atakumlulara sıcak yemek desteğimiz devam ediyor. Bu süreçte bin 406 hane ve 2 bin 867 kişinin yemeklerini kapılarına götürdük. Sadece bu hafta sonu 12 ayrı ekibimiz sahada. Atakum’daki tüm ihtiyaç sahiplerine mahalle mahalle, kapı kapı ulaşacağız. Elimiz her daim onların omzunda olacak” diye konuştu.

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