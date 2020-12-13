Samsun´da kısıtlamayı ihlal eden 149 kişiye 404 bin lira ceza

"Gençler, hastalığı sanki bir oyun gibi görüyor"



Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur Kara, Miraç Şentürk/SAMSUN, (DHA) SAMSUN´da cuma saat 21.00´dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen 149 kişiye toplam 404 bin 298 TL para cezası uygulandı.

Kentin işlek cadde, sokak ve meydanları 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü. Kent genelinde vatandaşların yasaklara uyduğu görülürken polis, bekçi ve zabıta ekipleri de denetimlerini sürdürdü. Ekipler, Atakum ilçesinde sürücü ve vatandaşlara yönelik izin belgesi kontrolü yaptı. Kent genelinde kısıtlamaya uymayan 149 kişiye toplam 404 bin 298 TL para cezası uygulandığı belirtildi.

DHA-Genel Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA, Miraç ŞENTÜRK

2020-12-13 15:04:54



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