Samsun Büyükşehir Belediyesi on binlerce süs bitkisi üretiyor

İl genelindeki yeşil alanların arttırılması amacıyla çalışmalarına özverili bir şekilde devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, kentte bulunan parklar ve yeşil alanlarda kullanılması amacıyla çelikleme yöntemi ile bitki üretimi gerçekleştiriyor.

‘Yemyeşil bir Samsun’ sloganıyla çalışmalarına devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında yaptığı peyzaj çalışmalarında kendi tesislerinde ürettiği çiçekleri kullanıyor. Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından seralarda üretimi yapılan kışlık ve ara dönem süs bitkileri merkez ve 17 ilçede toprakla buluşuyor. Kentin cadde, sokak ve orta refüjlerinde yer alan süs bitkileri Samsun'un güzelliğine güzellik katıyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, şimdiye kadar 35 bin adet bitkiyi çelikleme yöntemiyle köklendirmek üzere serada hazırladı. Yıllık 50 bin bitki üretimi hedefleyen Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, bodur iğde, açelya, gül, avize çiçeği, zakkum, kartopu, manolya, çoban püskülü gibi bir çok süs bitkisi üretimi yaparak, hem tasarruf ediyor hem belediye bütçesine katkı sağlıyor. Böylece kenti güzelleştirme çalışmaları da daha az maliyetle gerçekleştiriliyor. Park Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı uzman teknik personel tarafından bilimsel yöntemlerle yetiştirilen bitkiler, tohumlamadan sonra mevsimlik sürelerine göre dikime hazır hale gelerek, parklardaki yerini alıyor.

Belediyenin kendi öz kaynaklarını en iyi şekilde kullandığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Tasarruf ve üretim bizim olmazsa olmazımızdır. Kendi öz kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeli ve mevcut imkanlarla en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz. Bu atılımın bir ayağı olan bitki üretimine de önem veriyoruz. Belediye olarak şehrimizin iklimine uygun süs bitkisi çeşitlerini arkadaşlarımız tespit ediyor ve bu çeşitlerin dışarıdan alınması değil de kendimizin üretmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu bilince sahip bir Samsun Büyükşehir Belediyesi var. Ben tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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