Belediye sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi

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Çarşamba Belediyesi, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Çarşamba Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamda alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Çarşamba'nın sessizliğini ve vatandaşların sokağa çıkmamasını fırsat bilerek cadde ve sokaklarda ilaçlama çalışmaları yaptı.

Şehir merkezi ve ortak kullanım alanlarının ilaçlandığı ilçede halk sağlının ön planda bulundurulduğu ifade edilirken, temizlik, mesafe ve maske kurallarına uyulması gerekliliği de hatırlatıldı.

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