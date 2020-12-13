Vali Dağlı’dan kısıtlamalara uyan Samsunlulara teşekkür

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– Samsun Valisi Zülkif Dağlı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Samsunlulara teşekkür etti.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Türkiye’de Samsunlular bu yasağa azami ölçüde özen gösterdi. Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kısıtlamalara uyarak sokağa çıkmayan Samsunlulara sosyal medya hesabından #BaşarabilirsinSamsun ve #SamsunKoronayıYener başlıklarıyla teşekkür etti.

Vali Dağlı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

1Bu hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlamasına azami derecede hassasiyetle uyarak evlerinde kalan ve korona virüsünün yayılım hızının kontrol altına alınmasına büyük bir katkı sağlayan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederim.”

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