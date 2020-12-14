Samsunspor 1 sezonda yediği golden fazlasını 13 maçta yedi Samsunspor ve kaleci Nurullah eski günleri arattı

Geçen yıl ilk 13 haftada 31 puan toplayıp, 5 gol yiyen Samsunspor bu sezon ilk 13 haftada 21 puan toplayıp, kalesinde 13 gol görerek geçen sezonu arattı. Samsunspor geçen sezonun tamamında toplam 11 gol yemişti.

Bu sezon TFF 1. Lig’de toplam 13 maça çıkan Samsunspor bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 21 puan topladı. Rakip filelere 16 gol bırakan kırmızıbeyazlılar, kendi kalesinde ise 13 gol gördü. Samsunspor oynadığı 13 maçın 6’sında kalesini gole kaparken, 7 maçta ise toplam 13 gol yedi.

Geçen yıl TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Samsunspor, şampiyon tamamladığı sezonun ilk 13 haftasında 9 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 31 puan toplamıştı. Bu maçlarda rakip filelere 28 gol atan kırmızıbeyazlılar, kendi kalesinde ise 5 gol görmüştü. Bu yıl yükseldiği TFF 1. Lig’de ilk 13 haftada geçen yıl topladığı puandan 10 puan daha az toplayan kırmızıbeyazlılar öte yandan geçen seneye oranla 12 gol daha az atıp, 8 gol daha fazla yedi.



Nurullah 1 sezonda yediği golden fazlasını ilk 13 haftada yedi

Geçen yıl tescil edilen ligde 28 maçın tamamında görev alan kaleci Nurullah Aslan bu maçların tamamında 11 gol yiyerek, geçen sene Türkiye profesyonel futbol liglerinde en az gol yiyen kaleci olarak tarihe geçmişti. Sezon başında birçok büyük takımdan teklif gelmesine rağmen sözleşmesi uzatılarak takımda kalan 2.02’lik dev kaleci bu sezonun ilk 2 maçına da gol yemeyerek başlamıştı. Geçen yıl ilk 13 haftada sadece 5 gol yiyen Nurullah, sezonun tamamında ise toplam 11 gol yemişti. Öte yandan Nurullah geçen sezon ilk 13 haftada 9 maçta kalesini gole kapatmış ve sadece 3 maçta 5 gol yemişti. Bu sezon TFF 1. Lig’de oynanan ilk 13 maçta toplam 13 gol yiyen kaleci Nurullah 6 maçta kalesini gole kapatırken, 7 maçta ise toplam 13 gol yedi.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Samsunspor, Bursaspor maçından aldığı 30’lık ağır yenilginin ardından 15 Aralık Salı günü korona virüsü nedeniyle daha önce ertelenen Balıkesirspor ile karşılaşacak.

Samsunspor'dan korona virüs test sonuçları hakkında yapılan açıklamada ise, "Dün yapılan haftalık rutin test sonuçlarında teknik heyetimizde ve futbolcularımızda pozitif vakaya rastlanılmamıştır" ifadelerine yer verildi.

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