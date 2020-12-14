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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balkondan düşen 25 yaşındaki kadın doktor ağır yaralandı

İHA

Balkondan düşen 25 yaşındaki kadın doktor ağır yaralandı

Samsun'da evinin balkonundan düşen 25 yaşındaki kadın doktor ağır yaralandı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. Duydu Öksüz, evinin birinci katındaki balkondan düşerek ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Duygu Öksüz ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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