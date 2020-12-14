Samsun’da aranan 58 şüpheli şahıs yakalandı

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Jandarmanın Dedektifleri JASAT Timlerinin de katkılarıyla; emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin korunması maksadıyla 714 Aralık tarihleri arasında yapılan uygulamalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 58 şüpheli şahıs yakalandı.

Şehrin güven ve huzurunu sağlamak adına çalışmalarını sürdüren Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Jandarmanın Dedektifleri JASAT Timlerinin de katkılarıyla yapılan uygulamalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 714 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 58 şüpheli şahıs yakalandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan şüpheli 1 şahıs, alkollü araç kullanma suçundan şüpheli 3 şahıs, Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet suçundan şüpheli 1 şahıs, borçlunun ödeme şartını ihlal suçundan şüpheli 4 şahıs, saldırı suçundan şüpheli 1 şahıs, çocukları dilendiricilikte araç kullanma suçundan şüpheli 1 şahıs, dolandırıcılık suçundan şüpheli 3 şahıs, görevi yaptırmamak için direnme suçundan şüpheli 1 şahıs, güveni kötüye kullanma suçundan şüpheli 3 şahıs, hakaret suçundan şüpheli 3 şahıs, hırsızlık suçundan şüpheli 6 şahıs, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme suçundan şüpheli 1 şahıs, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan şüpheli 2 şahıs, mala zarar verme suçundan şüpheli 1 şahıs, nafaka hükümlerine uymamak suçundan şüpheli 3 şahıs, resmi belgede sahtecilik suçundan şüpheli 1 şahıs, suç eşyasının satın alıp kabul edilmesi suçundan şüpheli 1 şahıs, şantaj suçundan şüpheli 1 şahıs, tehdit suçundan şüpheli 2 şahıs, uyuşturucu madde bulundurmak/kullanmak suçundan şüpheli 5 şahıs, yağma suçundan şüpheli 1 şahıs, yaralama suçundan şüpheli 11 şahıs, zorlama hapsi suçundan şüpheli 1 şahıs, karşılıksız yararlanma suçundan şüpheli 1 şahıs olmak üzere, değişik suçlardan aranan toplam 58 şüpheli şahıs yakalanmıştır.”

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