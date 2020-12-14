Terme’de özel eğitime büyük destek

Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü özel eğitim alanındaki yatırımlarına ve özel eğitim alan öğrencilere desteklerini sürdürüyor.

Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, özel eğitimle ilgili yeni bir müjdeyi daha kamuoyuna duyurdu. 2017 yılında eski Yahya Kemal İlköğretim Okulu binasında faaliyete başlayan Terme Özel Eğitim Uygulama Okulu yeni binasına kavuşuyor.

Projeyle ilgili bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, “Daha önce Terme Özel Eğitim Uygulama Okulu adıyla 2017 yılında hizmete açtığımız kurumumuz 36 öğrenci ve 14 öğretmen ile eğitimöğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Mevcut binamızın derslik sayısı 9 olup 54 öğrenci kapasitesine sahiptir. Okulumuzun Evci Mahallesi Miliç mevkisi Jandarma Karakolu karşısı anayol kenarında yapılacak olan yeni hizmet binasının yaklaşık 2 milyon 500 bin TL ödeneği Millî Eğitim Bakanlığı tarafından aktarılmış olup ihalesi 21 Aralık’ta yapılacaktır” dedi.

Özel öğrencilere özel imkanlar sunulması gerektiğini belirten Müdür Ersoy, “Okul binası tamamlandığında 8 derslik, 3 atölye, idari bölüm ve sosyal alanlar ile özel eğitim öğrencilerimiz modern bir eğitim yuvasına kavuşacaktır. Eğitimdeki temel öznemiz çocuklarımızdır felsefesiyle hareket ederek onlara daha iyi ve uluslararası standartlarda eğitim verme çabasındayız. Özel eğitim öğrencilerimize rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sunarak, kapasiteleri ölçüsünde en üst düzeye çıkarmak ve toplum içerisinde kendi kendilerine yeterli olmalarını sağlamak ve onları topluma kazandırmak için var gücümüzle çalışmaktayız. Bugüne kadar 8 yeni eğitim binasını ilçemize kazandırarak fiziksel alanda ihtiyaçlarımız büyük ölçüde tamamlanmıştır. Eğitimde sağladığımız fiziksel iyileşme gerek akademik başarı gerekse sosyal ve kültürel faaliyetler alanına da olumlu yansımıştır. Başta Valimiz, Kaymakamımız, İl Milli Eğitim Müdürümüz, Belediye Başkanımız olmak üzere destek veren hayırsever ve tüm paydaşlarımıza Terme’mizdeki eğitim camiası adına teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız” diye konuştu.

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