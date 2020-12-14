Samsun´da kısıtlamayı ihlal eden 435 kişiye ceza



Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 435 kişiye, toplam 1 milyon 238 bin 585 lira ceza uygulandı.

Samsun Valiliği´nden yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak, sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Sağlık Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ile bakanlıklarımızın genelgeleri doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha ve İl Pandemi Kurulu'muzda birçok karar alınıp, uygulanmaktadır. Bu kapsamda 11 Aralık 2020 Cuma günü saat 21.00´de başlayıp 14 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 05:00´te sona eren sokağa çıkma yasağında, 435 şahsa idari işlem yapılarak 1 milyon 238 bin 585 TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL

2020-12-14 14:28:22



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