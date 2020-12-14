Okul bahçesinden musluk çalındı

'Sizce kim bu bebek?'

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Samsun’un Bafra ilçesinde Kızılırmak Anadolu Lisesi'nin bahçesinde bulunan çeşmelerin muslukları çalındı.

Altınkaya Mahallesi'nde bulunan Kızılırmak Anadolu Lisesi'nin gece bahçesine giren henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi, 4 adet musluğu çalarak kaçtı. Muslukları sökülen çeşmenden akan suları gören bir vatandaşın ihbarı üzerine okula gelen idareciler durumu polise bildirdi. Okula gelen polisler yaptıkları incelemede kamera kayıtlarında bahçeye giren 2 kişiyi belirledi. Polis ekipleri okul bahçesinden muslukları çalan 2 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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