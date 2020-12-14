Samsun'a HES kodu ile girilebilecek Vali Dağlı: "Samsun'da şu an için kritik bir safhadayız, yoğun bakımda hat safhaya ulaştık" “Yeni tedbirler alıyoruz, Samsun'un girişlerinde HES kodu uygulaması getiriyoruz”

'Sizce kim bu bebek?'

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Samsun'un 3 ana giriş noktası olan Ankara, Ordu ve Sinop karayolu girişlerinde kolluk kuvvetleri Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapacak. HES kodu riskli çıkan vatandaşlar şehre alınmayacak.

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