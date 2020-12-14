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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OMÜ’de çevrimiçi öğrenci-mezun buluşmaları devam ediyor

İHA

OMÜ’de çevrimiçi öğrenci-mezun buluşmaları devam ediyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) geleneksel hale gelen mezun buluşmaları pandemi sürecinde online olarak devam ediyor. Çevrimiçi buluşmalarda OMÜ mezunları tecrübelerini öğrencilerle paylaşıp başarı basamaklarını öğrencilere aktarıyor.
OMÜ Mezunlar Koordinatörlüğü tarafından koordine edilen 20202021 eğitim öğretim dönemi "Online ÖğrenciMezun Buluşması" kapsamında Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) Bölümü ile Veteriner Fakültesi Veterinerlik Bölümü, Google Meet uygulaması üzerinden etkinlikler düzenledi.
Psikoloji Bölümü birçok başarılı mezununu öğrencilerle buluşturdu. İlk olarak Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Etkinlik Kurulu bölüm mezunlarını öğrencileriyle buluşturdu. Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bozkurt Koç, Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Kurt, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte mezun öğrenciler, bilgi ve deneyimlerini aktardı.
Psikoloji Bölümü mezunu University of London’da eğitim ve araştırma süreçlerine devam eden Uzman Psikolog Hakan Atış, yurtdışı lisansüstü eğitimine yönelik tecrübelerini aktardı ve öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.
Minik Panda Sefaköy Anaokulu’nda müdür olarak görev yapan Uzman Klinik Psikolog Tülay Kaçan ise öğrencilerle hem klinik psikoloji yüksek lisans süreçleri hem de anaokulunda psikolog olmak ile ilgili deneyimlerini paylaştı.
Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi’nde Psikolojik Danışman olarak görev yapan Psikolog Cenk Sözen de mesleki tecrübesini ve psikolojik danışmanlıkta psikoloji bilgisinin önemine yönelik bilgilerini aktardı.
OMÜ Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisans öğrencisi olan mezun Psikolog Amine Bükre Kihtir de lisans ve lisansüstü deneyimlerini anlattı.
Çorum Adalet Sarayı’nda psikolog olarak görev yapan Ebru Uzun ve SGDD’de psikolog olarak görev yapan Hazal Şahin de mesleki deneyimlerini öğrencilerimizle paylaşarak katkılarını sundu.

RPD Bölümü RAM Müdürü Uzman Psikolog Danışman Günaydın’ı konuk etti
Eğitim Bilimleri Bölümü PDR Anabilim Dalı tarafından düzenlenen mezun buluşması etkinliğinde ise RPD Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Seher Balcı Çelik’in moderatörlüğünde, OMÜ RPD mezunu olan Samsun Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Müdürü Uzman Psikolog Danışman Murat Günaydın, mesleki yaşamını ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.
Etkinlikte, Prof. Dr. Çelik ve katılımcıların sorularına Uzman Psikolog Danışman Günaydın bilgilendirme ve açıklamalarda bulundu. Etkinlikte, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanının geleceği, RAM’da çalışan Psikolojik Danışmanların özellikleri ve seçimi, MEB’de görev yapan Okul Psikolojik Danışmanlarının nitelikleri ve alandaki özel sektör çalışanlarının durumu hakkında tartışmalar yapıldı. Ayrıca RPD Hizmetlerinin kalitesi ve RPD alanı Mezunlarının iş yaşamına bakışı da ele alınan konular arasındaydı. Bir saat süren etkinlik Psikolog Danışman Murat Günaydın’ın RPD öğrenci ve mezunlarına yönelik olarak tavsiye ve açıklamalarıyla son buldu.

Veteriner Hekim Ömeroğlu öğrencilerle buluştu
Veteriner Fakültesi, 20202021 eğitim öğretim dönemi ilk online etkinliğini "Mezunlarla Mesleki Söyleşi" adı altında 2014 yılı mezunu Veteriner Hekim Çağla Ayça Ömeroğlu ile gerçekleştirdi.
Uluslararası Veteriner Öğrenci Topluluğunun da (IVSA) katkı verdiği söyleşide satış yöneticisi olarak çalışan Veteriner Hekim Ömeroğlu okul hayatını, mezuniyet sonrası mesleki yaşantısını anlattı, mezun olacaklara tavsiyelerde bulundu ve öğrencilerinin sorularını cevapladı.

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