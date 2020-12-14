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Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nden önemli kararlar Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Şehit ailelerine mezar yerleri ücretsiz olacak” “Cumhuriyet Meydanı etrafına kentsel dönüşüm geliyor”

İHA

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nden önemli kararlar Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Şehit ailelerine mezar yerleri ücretsiz olacak” “Cumhuriyet Meydanı etrafına kentsel dönüşüm geliyor”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Cumhuriyet Meydanı’nda bir sokak sağlıklaştırma projesinin tespitine başlıyoruz. Bu madde ile yapılacaklar başlıyor. Samsun’a yakışır, geniş ve kapsamlı bir Cumhuriyet Meydanı’nı sizlerle birlikte vatandaşlara kavuşturacağız" dedi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nda görüşülen 30 madde neticesinde önemli kararlar alındı.
Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Toplantı Salonu’nda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında yapıldı. Mecliste, komisyondan havale edilen 30 gündem maddesi görüşüldü. Meclis öncesi maddeler sırasında kamuoyunu bilgilendiren Başkan Mustafa Demir, önemli konu ve projeler hakkında açıklamalarda bulundu.
Türkiye’nin en çok vaka artışının yaşandığı illerden biri olan Samsun’da 45 gündür ciddi bir düşüş yaşandığını ifade eden Başkan Mustafa Demir, “Sağlık Bakanımızın belirttiği gibi Samsun’da virüsün ilave bir yayılımı söz konusuydu. Son 45 gündür ciddi bir düşüş eğiliminde. Samsun yaz aylarında ve pandemi başlarında vaka sayısında Türkiye ortalamasının oldukça altında seyrediyordu. Bunda valilerimiz başta olmak üzere belediyelerimiz, sağlık il müdürlüğümüz ve kamu kurumlarının etkisi büyüktü. Daha sonrasında yaz dönemi geldi. Ramazan ve Kurban Bayramı derken, düğün mevsimi araya sıkıştı. Fındık sezonu geldi. Fındık konusunda Türkiye’nin en çok rekolteye sahip iliyiz. Samsun bir de bölgenin merkezi konumunda. Dolayısıyla son zamanlarda virüs artış eğilimine girmişti. Geçtiğimiz haftadan önce de Türkiye’de nüfusuna göre yayılım oranı yüksek olan illerden bir tanesiydik. Son 45 gündür ciddi bir düşüş eğilimindeyiz. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.

“Şehit ailelerine mezar yerleri ücretsiz olacak”
İYİ Parti’nin ‘şehit yakınlarına ücretsiz mezar yeri’ teklifi ile gündeme alınan ve komisyonda ‘şehit yakınlarına ücretsiz mezar yeri konusunda yüzde 25’lik indirim’ uygulanması maddesinin yerine komple ücretsiz olmasını meclise sunan ve bu teklifin bir sonraki mecliste madde olarak sunulacağını dile getiren Başkan Demir, “Daha önceden aldığımız mezar yeri kararı ile Derecik Mezarlığı’nda şehit ve gazi ailelerine ücretsiz mezar yeri verilmesi konusunda karar almıştık. Bu karar Asri ve Kıranköy Mezarlıklarını kapsamıyordu. Onlar için de ayrı bir meclis kararı olması gerekiyordu. Bununla ilgili olarak önümüzdeki meclis toplantısında eğer grup başkanvekilleri ve meclis üyeleri uygun görmesi halinde Kıranköy ve Asri Mezarlıklarında meftun bulunan şehitlerimizin annebabaları için bu mezarlıklarda yer var ise ücretsiz tahsis edilmesi konusunda bir teklifi gündeme almak istiyoruz” diye konuştu.
2021 yılı ücret tarifesi maddesinden, söz konusu ‘yüzde 25 indirim’ çıkartılarak bir sonraki meclis toplantısında 1. derece şehit ailelerine komple ücretsiz olarak düzenleneceği şeklinde kararlaştırılarak, düzeltilerek karara bağlandı

Cumhuriyet Meydanı etrafına kentsel dönüşüm geliyor
Cumhuriyet Meydanı etrafını kapsayan kentsel dönüşüm projesi hakkında da bilgi veren ve şehrin fuar ile birleşmesini öngören projeleri açıklayan Demir, şunları söyledi:
“Cumhuriyet Meydanı çevresinde bir projemiz var. Bulvar AVM ile park arasındaki 2 bina belediyemize ait. Oradaki pastane binası da bize ait. Orada maliyenin bir binası var. Bir de Site Camisi’nin orada defterdarlık binası var. Bakanımıza çalışmamamızdan bahsettik. Orayı bize vereceklerini söylediler. Alınan karardan sonra orayı bedelsiz talep edeceğiz. Oraları alıp, kamulaştırıp, kaldırmış olacağız. Kendi binalarımızı da kaldıracağız. Köşede 2 bina kalıyor. Onların hesaplamalarını yapıyoruz. Bu da kapsam içerisine alınıyor. Cumhuriyet Meydanı dış kavşağında bir teknoloji mağazasının olduğu bina var. Oranın 6 katlı bir imarı var. En büyük maliyet tutan yer orası ama maliyetinden kaçıp da orada tutmayı doğru bulmuyoruz. Orayı da kapsam içine alıp, mülkiyet sahibi ile takas ya da destek ile orayı açmak istiyoruz. Çünkü gelecek projelerimizden birisi de Fuar Alanı. Fuar alanına geçiş noktasında 2 tane yerden üst geçitlerle birlikte çok güzel bir inişkalkış ayağı olacak. Direkt karşıdan Cumhuriyet Meydanı’na geçiş olacak. Bir tek fuarı yapmak ile kalmayacağız. Fuar ile de Samsun’u bütünleştireceğiz. Gelecekte de Bölge Adliye Sarayı yapıldığında eski valilik binasının yanındaki eski adliye binasını da kaldırarak, oradan da fuar alanına bir geçiş planlıyoruz. Dolayısıyla Atatürk Anıt Parkı, karşısı ve meydanla birleşmiş olacak. Site Camisi ile ilgili de statik inceleniyor. Camiye dokunmadan gerideki tüm alan düzenlenecek. O da olduğunda cami tüm güzelliğiyle ortaya çıkacak. İş hanları da kaldırılınca Cumhuriyet Meydanı’nda bir sokak sağlıklaştırma projesi tespitine başlıyoruz. Bu madde ile yapılacaklar başlıyor. Samsun’a yakışır, geniş ve kapsamlı bir Cumhuriyet Meydanı’nı sizlerle birlikte vatandaşlara kavuşturacağız. İnşallah bunları gerçekleştirir ve şehrimize yapılan bu güzel hizmetin huzurunu hep birlikte yaşarız.”
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Aralık ayında görüşülen 30 madde meclisten geçerek, karara bağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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