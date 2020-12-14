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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bafra’da salgınla mücadele tüm hızıyla sürüyor

İHA

Bafra’da salgınla mücadele tüm hızıyla sürüyor

Samsun’un Bafra ilçesinde salgınla mücadele kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor.
İlçe merkezide vatandaşların yoğun olduğu caddelerde polis ve zabıta ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında salgınla mücadele kapsamında HES kodu uygulamaları aralıksız sürüyor. Tekel Caddesi denetimlerini kontrol eden Kaymakam Cevdet Türkmen, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Sağlık Müdürü Doktor Aytaç Akın ile birlikte denetimler yaptı. HES kodu denetimlerine katılan Kaymakam Ertürkmen, vatandaşlarla sohbet ederek uygulamalar hakkında düşüncelerini sordu. Yapılan uygulamalarda vatandaşların HES kodu uygulaması ve maske takma konusunda duyarlı olduğu gözlenirken bir gencin yapılan sorgusunda askerlik yoklama kacağı olduğu tespit edildi.
Kaymakam Ertürkmen denetimler hakkında yaptığı açıklamada, "Son dönemlerde vaka sayılarımızda artış değerlendirildiğinde denetimlerimizi sıklaştırma gereği duyduk. Daha önce İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 6 caddemizde sigara içmeyle ilgili yasak getirmiştik. Vatandaşlarımız yoğun olduğu caddelerimizde uygulamalarımızı sıklaştırdık. Maske, mesafe, sigara, özellikle emniyet ve zabıta görevlilerimizle beraber HES kodu sorgulamaları yapıyoruz. Vatandaşlarımızın HES kodu uygulamasını telefonlarına indirdiğini, HES kodu uygulamalarını kullandığını memnuniyetle karşıladık. Bu vatandaşımızda salgınla ilgili bir algının oluştuğunu, dikkat etmeleri gerektiği noktasında bir farkındalık oluştuğunu tespit ettik. Daha önceden biz pazarcılar odasının, pazarcılar esnafının HES kodu kontrollerinin yapılması kararı almıştık. Şimdi buna elektrikçiler odası, bugün itibarıyla berberler odası katıldı. Bunun yanında organize sanayide veya organize sanayi dışında olan fabrikalarımızda da yine işverenler tarafından çalışanların HES kodunun günlük olarak takibinin yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bunlarla ilgilide denetimlerimiz her gün devam etmektedir. Bugünkü uygulamamızda haftanın 7 günü kalabalıkların yoğun olduğu bölgelerde devam edecek” dedi.

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