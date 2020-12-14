BAFRASTA'lı kadınlar üretiyor

Samsun Bafra Umut Derneği pandemi surecinde kadınlara destek amaçlı çalışmalarını sürdürüyor.

Umut Derneği tarafından kadınlar ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında yürüttüğü Bafra Sanatsal Tasarımlar (BAFRASTA) Projesi kapsamında kadınlara destek olmaya devam ediyor. Kadınların aile ekonomisine katkıda bulunmaları için çalışmalarını yürüten Umut Derneği, kadınların ürettiği ürünlerin pazarlanması konusunda kadın derneği kurulmasını hedefleniyor.

Sokak kısıtlamalı günlerde kadınların aile ekonomisine katkı sağlamaları konusunda çalışmalara devam eden Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin, "BAFRASTA projemizin sürdürülebilirliği kapsamında ev kadınlarımızın evlerinde ürettikleri malzemelerin pazarlarda yerini bulması için destek olmaya çalışıyoruz. Kadınlarımızın aile ekonomisine katkıda bulunmaları için çalışmalarımız devam ediyor. Coğrafi işaretli ürün olan zembilin üretiminin sürdürülmesi amaçlarımızdan bir tanesi. İlerideki günlerde bir kadın kooperatifi kurmayı hedefliyoruz. Bafra’da üretici kadın potansiyeli var. Ürettikleri ürünlerin pazarlanması için desteğimiz sürecek" dedi.

Ertekin, yöresel ürünlerin öncelikli olması ve bu ürünlerin üretimi ve sonrasında pazarlanması için kooperatif çatısının şart olduğunu belirtti.

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