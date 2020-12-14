Kenan Yelek: “Bizi eze eze yenen takım olmadı”

Çarşambaspor Teknik Direktörü Kenan Yelek, "Şu ana kadar bizi eze eze yenen bir takım olmadı. Sahada istediklerimizi yapmaya çalışan bir ekibimiz var" dedi.

TFF 3. Lig 3. Grup 14. hafta maçında Osmaniyespor FK ile karşılaşacak olan Çarşambaspor'da yönetim kurulu üyeleri takımın son durumunu değerlendirdi. Bu hafta oynanacak Osmaniye FK maçı öncesi hazırlıklar hakkında konuşan Çarşambaspor Asbaşkanı Ersin Sandıkçı, "Bu hafta oynayacağımız Osmaniyespor maçına hazırlıklarımıza başladık. Çarşambaspor olarak Kulüp Başkanımız Özkan Yıldırım’ın önderliğinde iyi bir aile olduk. Yönetim kurulu arkadaşlarımız, teknik heyetimiz, sporcularımızla iyi bir aile olduk. Lige de iyi başladık. 22 puanla 5. sıradayız. İnşallah daha da iyi olacağız" diye konuştu.



"Bizi eze eze yenen takım olmadı"

Takımın son durumunu değerlendiren Teknik Direktörü Kenan Yelek, "Biz Çarşambaspor’u tarihine yakışır bir şekilde futbol oynayıp iyi bir mücadele etmek için uğraşıyoruz. Bütün futbolcularımdan memnunum. İyi oynuyoruz, iyi mücadele ediyoruz. Şu ana kadar bizi eze eze yenen bir takım olmadı. Sahada istediklerimizi yapmaya çalışan bir ekibimiz var. Yönetim kurulumuz isteklerimizi yerine getirmek için elinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı

Takım Kaptanı Oğuzhan Yıldırım, "Sezona çok iyi başladık. Hiç kimsenin beklemediği bir performans sergiliyoruz. Bunu devam ettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

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