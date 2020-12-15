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Samsun Şehir Hastanesi'nde çalışmalar başladı 900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi'nde ihaleyi kazanan firma çalışmalara başladı

İHA

Samsun Şehir Hastanesi'nde çalışmalar başladı 900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi'nde ihaleyi kazanan firma çalışmalara başladı

Samsun’un Canik ilçesinde 234 bin 371 metre kare alan üzerine kurulacak olan "Samsun Şehir Hastanesi"nin ihale sürecinin tamamlanmasının ardından çalışmalara başlandı. 1 milyar liranın üzerinde bir maliyetle yapılacak olan hastane "sağlık kenti Samsun"un güçlü sağlık yapısına daha da güç katacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı konuşmasında Samsun Şehir Hastanesi’nin ihale sürecinin tamamlandığını açıkladı. Samsun Şehir Hastanesi için aylar önceden zemin etüt çalışmaları başlamıştı. İhale sürecinin tamamlanması ile birlikte çalışmalar hız kazandı. Canik ilçesinde 234 bin 371 metre kare alana yapılacak hastane son derece modern ve teknolojik cihazlarla donatılmış olacak. Hastane bünyesinde genel tedavi üniteleri dışında onkoloji hastanesi, son teknoloji tetkik cihazlarıyla donatılmış bir nükleer tıp merkezi, kalp damar cerrahi ve göğüs merkezi, genetik hastalıkların tedavi sürecinin yönetileceği genetik hastalıklar merkezi, üreme yardımcı tedavi merkezi, organ ve doku nakli merkezi, inme merkezi, yanık merkezi, 40 ameliyathane ve 1 hibrit ameliyathaneyi de bulunduracak. Tüm odaları tek yataklı olarak dizayn edilecek olan hastanede ayrıca 200 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesi olacak.

"900 yataklı çok modern bir hastane olacak"
Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Şehir Hastanesi'nin yer tesliminin 2 hafta önce yapıldığını ifade ederek, "900 yataklı çok modern bir hastane olacak. Samsun'da aslında en önemli şansımız şimdiye kadar sağlık tesislerimizin, alt yapımızın son derece iyi olmasıdır. Aksi takdirde bu Kovid19 sürecini yürütmekte zorlanabilirdik. Bu 900 yataklı hastane bizim gücümüzü daha da arttırmış olacak. Rakam olarak baktığımızda buranın maliyeti 1 milyar liranın üzerindedir. Bu manada Samsun için önemli bir değer olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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