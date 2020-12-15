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SAMÜ'den “Ufuk 2020” programı hibe başarısı

İHA

SAMÜ'den “Ufuk 2020” programı hibe başarısı

Samsun Üniversitesi’nin (SAMÜ) proje ortağı olduğu “12. İklim Eylemi, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler” programı kapsamında geliştirilen “Smart Control of the Climate Resilience in European Coastal Cities (SCORE)” başlıklı, yaklaşık 10 milyon euro bütçeli proje Türkiye’de az sayıda destek alınabilen Ufuk 2020 Programı kapsamında kabul edildi.
Samsun Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin de hazırlık sürecinde idari destek verdiği SCORE projesi, kıyı kentlerinin iklim değişikliğine karşı direncini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Bu anlamda iklim değişikliğine adaptasyonda teknolojiyi ve yeniliği teşvik ederek Paris Anlaşması'na göre kıyı kenti iklim değişikliği adaptasyonu, 9 Avrupa kıyı şehri ile birlikte proje kapsamında tek Asya kıyı şehri olarak Samsun Kızılırmak Deltası kıyılarında uygulanacak.
SAMÜ Kavak Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Neslihan Beden'in yürütücülüğünde, ekip arkadaşları Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sema Arıman ve Mersin Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. N. Göksu Soydan Oksal'ın araştırmacı olduğu SCORE, Samsun Üniversitesi’nin proje ortağı olduğu “12. İklim Eylemi, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler” programı kapsamında, H2020LCCLA20202 çağrısı (Düşük karbonlu, iklime dayanıklı bir gelecek inşa etmek: Paris Anlaşmasını destekleyen iklim eylemi), LCCLA132020: Avrupa Kıyı Kentleri ve Yerleşim Yerlerinin İklim Dayanıklılığı Aksiyonu kapsamında 28 uluslararası ortakla birlikte sunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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