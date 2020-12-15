Samsun'da, koronavirüs denetimi



Tayfur KARA- Miraç ŞENTÜRK/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, polis ekipleri kentin giriş noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

İlkadım Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin giriş noktasında yaptığı denetimlerde günde ortalama 450 araç ve 750 kişi sorguluyor. Denetimlerde, maske ve kimlik kontrollerinin yanı sıra Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılarak, vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Uygulama sırasında konuşan yolculardan Nalan Şuşut, "Herkesin sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyması gerekiyor. Bunu hep birlikte çözeceğiz. Hepimiz kurallara uyarsak çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok" dedi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARAMiraç ŞENTÜRK

2020-12-15 13:21:09



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