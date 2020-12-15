Samsun’un ilk ‘Masal Evi’ kuruluyor Atakum Belediyesi’nden Çakırlar Korusu’na Samsun’un ilk ‘Masal Evi’

Atakum Belediyesi, kültürel mirasa sahip çıkmak ve öğrencilerin hayal güçlerini geliştirmek amacıyla Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yürütülen ‘Anadolu Masalları’ projesine destek verecek. Belediye tarafından projeye tahsis edilecek olan doğa harikası Çakırlar Korusu’ndaki ağaç evler Samsun’un ilk ‘Masal Evi’ olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliği ile Türkiye’nin 81 ilinde yaşama geçirilen ‘Anadolu Masalları’ projesini destekleyen Atakum Belediyesi, kentte kültürel mirasa sahip çıkacak, çocukların hayal güçlerini geliştirmelerine katkı sağlayacak. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü kentte yürüttüğü proje kapsamında masal anlatıcılığı eğitimi alan 900 öğretmen ile 10 binden fazla öğrenciyi masallarla buluşturdu. Projenin daha fazla çocuğa ulaşabilmesi için destek ziyaretleri gerçekleştiren Samsun İl Milli Eğitim Şube Müdürü Caner Can Koç, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, Atakum İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü ve öğretmenleri makamında konuk eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Çakırlar Korusu’ndaki ağaç evleri ‘Anadolu Masalları’ ile tanışabilmeleri için çocukların kullanımına tahsis edeceklerini açıkladı. Başkan Deveci, “Samsun’un ilk masal evini Atakum’da açıyoruz” dedi.



Ağaç evler tahsis edilecek

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca yürütülen ‘Anadolu Masalları’ projesinin önemine dikkat çeken Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Çakırlar Korusu’ndaki ağaç evlerin öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunulacağını belirterek, “Anadolumuz çok derin bir kültüre sahip. Farklılıklarıyla, zenginlikleriyle sosyal hayatımızla ilgili her ayrıntı büyük anlamlar taşıyor. Onlarca millete ve etnik kökene yuva olmuş Anadolu’nun mirasını, öğretilerini geleceğe aktarmalıyız. Bu bizim sorumluluğumuz. Çocuklarımız bu kültürden mahrum kalmamalı ve köklerinden ayrılmamalı. Bunu da çocukların dilinden, onların dünyalarından bakarak yapabilmek kültürümüzü geleceğe taşımanın en anlamlı yolu. Aynı zamanda bu projede çocuklarımızın hayal dünyalarının gelişmesi ve içerisinde sanatın çeşitli dallarının da yer alması çok önemli. Atakum Belediyesi, böyle güzel amaçlarla hazırlanmış ve öğrencilerimize, geleceğimize katkı sunan bu değerli projeye tam destek verecek. Emeği geçen bütün eğitimcilerimize teşekkür ediyorum” dedi.



Karadeniz’in sayılı longoz ormanları arasında

Karadeniz Bölgesi’ndeki sayılı longoz ormanlarından biri olan Çakırlar Korusu, doğa ile iç içe keyifli vakit geçirmek isteyen Samsunlulara ücretsiz hizmet veriyor. Pandemi nedeniyle sınırlı şekilde kullanıma sunulan Çakırlar Korusu’nda dev ağaçların altındaki iskele yürüyüş yolunun yanı sıra ahşap evler bulunuyor. Kendi içinde eşsiz bir ekosisteme sahip olan Çakırlar Korusu, kuş sesleri eşliğinde karşıladığı konuklarının oksijen depolamasına olanak tanıyor. Yaz aylarında yeşil, sonbaharda ise sarı ve turuncunun tüm tonlarını bir araya getiren longoz ormanı, Atakum Belediyesi’nin, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte kuracağı kentin ilk ‘Masal Evi’ ile yetişkinlerin yanı sıra çocukların da Samsun’daki vazgeçilmezleri arasında yer alacak.

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