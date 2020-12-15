Samsun kent girişinde HES kodu uygulaması başlatıldı (2)



VALİ DAĞLI: HES KODU OLMADAN KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUZ

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, pandemi ile mücadelinin devam ettiğini, bu kapsamda yeni uygulamaya geçtiklerini söyledi. Samsun kent girişinde, 3 ayrı noktada HES kodu ile giriş uygulaması başlattıklarını belirten Vali Dağlı, "HES kodu olmadan kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu manada trafik ekiplerimiz, kolluk kuvvetlerimiz denetimlerini sürdürüyorlar. HES kodunu önemsiyoruz. HES kodu uygulamasına devam edeceğiz. Sanayi tesislerimiz var. 25'ten fazla işçi çalıştıran sanayi tesislerimizde de HES kodu uygulaması getirdik. Onlarla ilgili dün itibarıyla 15 tane ekip oluşturduk. Bu ekiplerimiz sanayi tesislerinin tamamını dolaşmaya başladılar" dedi. DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY

2020-12-15 15:34:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.