Samsun'da DEAŞ'tan yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı

'Sizce kim bu bebek?'

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Samsun'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda terör örgütü DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu S.A.H.A.R'ı yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen DEAŞ şüphelisi, mahkemece 4 gün gözaltı süresi uzatılarak Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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