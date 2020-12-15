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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Canik Belediyesi’nden dijital teknolojiler meslek merkezi

İHA

Canik Belediyesi’nden dijital teknolojiler meslek merkezi

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Meslek edindirme Kursları (CANMES) kapsamında Dijital Teknolojiler ve Tasarım Meslek Merkezi projesini hayata geçirmek için hazırlıkların sona geldiğini söyledi. Proje, aynı zamanda bütün öğrencilerinin de hizmetinde olacak.
Kendini yenilemeyen, gelişime uygun hareket etmeyen hiçbir yapının gerekli içeriği üretemeyeceğini söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yetişen neslin teknoloji ve dijital anlamda bambaşka bir dünyaya merhaba dediklerini belirterek, bunun da yeni nesil, yeni meslekler anlamına geldiğini söyledi. Sandıkçı, “Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarının yapısını tamamen günümüz koşulları ve özellikle gençlerimizin motivasyonunu da düşünerek bambaşka bir yapıya kavuşturuyoruz. Gençlerimiz ve gelecek günler hangi meslekleri ön görüyorsa o başlıkları onların hizmetine sunacağız. Verdiğimiz eğitimler kimi için meslek, kimi için mesleğini geliştirmek için fırsat niteliği taşıyacak” dedi.

Bütün öğrenciler hizmet alabilecek
CANMES kapsamında hayata geçecek olan Dijital Teknolojiler ve Tasarım Meslek Merkezi ilçede hizmet veren bütün okulların hizmetine sunacaklarını söyleyen İbrahim Sandıkçı, “ CANMES eğitimlerinden yediden yetmişe herkes faydalanacak. Ancak projemiz özellikle ilçemizde yer alan bütün okulların ve öğrencilerimizin kayıtsız şartsız hizmetinde olacak. Çocuklarımız bir yandan eğitim alırken bir yandan dijital meslekleri deneyimleyip öğrenecekler. Hem teori, hem pratik hem de uygulama içerisinde olacaklar. Dijital Meslek alanında ülkenin en iyi isimleriyle buluşacaklar. Sosyal medya, dijital pazarlama, Mobil uygulama geliştiriciliği, mobil oyun geliştiriciliği, robotik kodlama, eticaret uzmanlığı, eticaret yöneticiliği, veri dedektifliği, veri güvenliği ve daha birçok başlık altında uzmanlardan eğitim alacaklar” diye konuştu.

Mesleki istihdam seferberliği
Teknoloji geliştikçe dijital dünyanın hayatımıza çok daha fazla etki ettiğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “ CANMES kısaca ne yapacak. CANMES günümüzün ve geleceğin kazandıran ne kadar dijital ve teknolojik meslek dalı varsa hepsini Canik Halkı ile buluşturmak için elinden geleni yapacak. Çocuklarımız ve gençlerimiz daha yolun başında kulak dolma bilgiler değil, işin uzmanlarından eğitim alarak donanım sahibi olacaklar. Meslek edinmek isteyen, dijital meslek başlıklarının herhangi birinde uzman olmak isteyen, işini ve mesleğini geliştirmek isteyen herkes kendisi için uygun bir dalı mutlaka bulacak. Eğitim alan vatandaşlarımızın uygulama yapmaları ve istihdam oluşması için CANMES bağlantılı projelerimiz devam etmektedir. Amacımız mesleki istihdam oluşturmaktır” şeklinde konuştu.

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