Samsun’da balığa yoğun rağbet Balıkçı: "İnsanlar sanki evde aç kalacaklarmış gibi balığa akın ediyor"

Samsun’da vatandaşlar, fiyatı düşen balıklara yoğun ilgi gösteriyor.

Sezona palamut bolluğu ile başlayan Samsunlu balıkçılar, hamsi, mezgit ve istavrit gibi balıkların da bolca çıkmasıyla bayram ediyor. Kilosu 10 TL’ye kadar düşen hamsi en çok ilgi gören balık olurken, hamsiyi mezgit ve çinakop takip ediyor. Fiyatların et ve tavuğa göre uygun olduğunu ifade eden balık satıcıları, vatandaşların da balıklara yoğun ilgi gösterdiklerini söyledi.

Balık tezgahlarına en çok ilginin yaşlı kesimden geldiğini belirten balık satıcısı Onurcan Köse, “Tezgahımızdan en çok alışveriş yapan kesim 65 yaş üstü vatandaşlar oluyor. Gençlerimiz balık konusunda biraz daha cimri, balığın ne olduğunu bilmiyor. Yaşlı vatandaşlarımız balığın değerini biliyor. Profesörler balığın vücut direncini arttırdığını söylüyor, bu nedenle 65 yaş üstü vatandaşlarımız balığa rağbet ediyorlar. Saat 13.00’e kadar 65 yaş üstü vatandaşlara balık satıyoruz, saat 13.00'ten sonra ise genç arkadaşlara balık satışı yapıyoruz. Şu an hamsinin sezonu, bu nedenle en çok hamsi satışı yapıyoruz. Peşinden mezgit, barbun ve çinakop geliyor” dedi.



"İnsanlar sanki evde aç kalacaklarmış gibi balığa akın ediyor"

Balık satışlarının oldukça iyi gittiğini dile getiren balık satıcısı Kurtça Aydın, “Şu an da işlerimiz çok iyi. Hele sokağa çıkma kısıtlaması başladığından beri cuma günleri yoğunluk oluyor. İnsanlar sanki evde aç kalacaklarmış gibi balığa akın ediyor. Normalde 2 kilo alan 4 kilo alıyor. Denizde balık da bol. Fiyatlar da ucuz. Korona virüsünden dolayı da vatandaşlar balığa ilgi gösteriyor” diye konuştu.

Tezgahlarda balık fiyatları ise şöyle: Mezgit kilo 10 TL, barbun kilo 20 TL, çinekop kilo 40 TL, hamsi kilo 10 TL, palamut tane 10 TL, alabalık kilo 25 TL, Norveç somonu kilo 40 TL, kalkan kilo 100 TL, yerli somon kilo 27 TL, levrek ve çupra ise kilo 40 TL.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.