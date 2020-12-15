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Bafra'da kasaplar denetlendi

İHA

Bafra'da kasaplar denetlendi

Bafra Belediyesi zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren kasapları denetledi.
Sağlık ve hijyen açısından steril olması gereken yerlerin başında gelen et mamulleri satış alanlarında gerçekleştirilen denetimler kapsamında, ruhsat ve evrak kontrolünün yanı sıra, satışa sunulan et ve et ürünlerinin uygunluğu kontrol edildi. Vatandaşların sağlığı açısından önem arz eden tüm alanlarda denetimlerini belirli aralıklarla gerçekleştiren zabıta ekipleri, denetimlerde gerekli durumlarda esnaf ve işletmecilere uyarılarda bulundu.

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