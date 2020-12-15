Samsun’da korona denetimlerinde 1329 şahsa ceza

– Samsun’da korona virüsü denetimlerinde bir haftada 1329 şahsa toplam 2 milyon 216 bin 874 TL idari para cezası verildi.

Samsun Valiliği tarafında konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve Kovid19 salgını nedeniyle çıkarılan genelgeler kapsamında ilimiz genelinde 714 Aralık tarihleri arasında Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan denetimlerde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 132 şahsa 56 bin 333 TL, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 1073 şahsa 1 milyon 837 bin 385 TL olmak üzere toplamda 1205 şahsa 1 milyon 893 bin 718 TL idari para cezası uygulanmıştır. Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan denetimlerde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 124 şahsa 323 bin 156 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.

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