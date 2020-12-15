Samsun'da şüpheli ölüm

'Sizce kim bu bebek?'

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Samsun'da bir kişi evinin yanında ölü bulundu. Şahsın vücudunda darp izlerine rastlanması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Sancaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin Candan (58) evinin arka kısmındaki kümesin yanında yanında tüfek sırt üstü yatar halde ölü olarak bulundu. Yapılan araştırmada Şahin Candan'ın vücudunda darp izlerine rastlandı. Candan'ın ölümü şüpheli bulundu ve cenazesi otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Candan'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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