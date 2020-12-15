Samsun'da kamyon otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı

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Samsun'da kamyonun otomobilin üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Yılmazer yönetimindeki 34 BAC 681 plakalı kamyon kavşakta Hasan Kabakçıoğlu idaresindeki 55 ADJ 485 plakalı Fiat Tofaş marka otomobilin üzerine devrildi. Kazada, yaralanan otomobil sürücüsü Hasan Kabakçıoğlu 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün kaza sırasında kamyonun üzerine devrileceğini fark edip kendisini otomobilden aşağı attığı için yaralandığı ve ölümden döndüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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