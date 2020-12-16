Ormancılar 'ormanlar' için söyledi "Orman İçin Sen de Söyle" klibi tıklanma rekorları kırdı

Samsun’un Vezirköprü İlçe Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanarak sosyal medyada paylaşılan "Orman İçin Sen de Söyle" klibi büyük ilgi gördü.

Çekimler, Vezirköprü Orman İşletmesi Müdürlüğü’nün bölge şefliği sınırları içerisinde gerçekleşti. Çekimler esnasında Vezirköprü ilçesinin birçok doğa güzelliğini ortaya koyan görüntüler ekranlara yansıdı. Amatör olarak içlerinde hiç şarkı söylememiş ve mikrofonla ilk defa buluşan personelin de olduğu klip için Aşık Veysel’in “Benim Sadık Yarim Kara Topraktır” isimli türküsü seçildi. Her kelimesini farklı mekanlarda söyleyen ve bulundukları doğal güzelliği ekranlara yansıtmak isteyen müdürlüğün bölge şefleri, ormanların güzelliğine ve korunmasına yönelik yaptıkları çalışmaları da dikilen binlerce fidanların arasında şarkı söyleyerek göstermiş oldular. Binlerce beğeni ve paylaşım alan klip izleyicilerin takdirini kazandı.

Gerçekleştirilen organizasyonla ilgili bilgi veren Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak, "Bildiğiniz gibi ormanlarımız gezegenimizin akciğerleridir. İçindeki canlıların güzelliği ile aldığımız nefesle yaşamımızı sağlayan, ağaçların görkemi ile renkleri ile yapraklarının arasından sızan güneş ışığıyla, canlıların güzelliği ile bize görsel bir şölen sunan, dünyamızın iklimini, hava şartlarını etkileyen, hastalandığımızda kullandığımız ilaçların pek çoğunun ham maddesini sağlayan, dünyada yaklaşık bir buçuk milyarın üzerinde insana istihdam kaynağı olan ormanlarımız, onlar bizim için vazgeçilmezdir. Hayatımızda büyük önem taşıyan, beşikten mezara kadar ihtiyaçlarımızı barındıran ormanlarımıza sevgimizi gösterecek, farkındalık oluşturacak bir şey yapalım istedik. Bu yüzden ekip arkadaşlarımızla birlikte kamera karşısına geçip Aşık Veysel’in 'Kara Toprak' türküsünü seslendirdik. Projeyi duyduğumda arkadaşlarımın bu fikrini destekledim. Hepsine medeni cesaretlerinden ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Orman Genel Müdürümüze ve Orman İl Müdürümüze bize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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