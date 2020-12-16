DSİ'den Orta Karadeniz'de toplulaştırma çalışması

– Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, bu yıl Amasya’da 12 bin 27 hektar, Tokat’ta 6 bin 736 hektar arazinin toplulaştırıldığını, Samsun’da ise çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Türkiye’nin her alanda daha da güçlü hale getirilmesi konusunda DSİ’ye önemli görevler düştüğünün altını çizen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, ”DSİ olarak bizlere düşen görev; ülkemizin kalkınması ve muasır medeniyet seviyesine yükselmesi adına yatırımlarımızı arttırarak devam ettirmek, devletimizin bize verdiği vazifeleri en iyi şekilde yapmak için çaba sarf etmektir. Bu çerçevede ülkemizin en büyük yatırımcı kuruluşu olan DSİ’ye çok önemli görevler düşmektedir. Kurumumuz bu bilinçle çalışmalarına devam etmektedir. Arazi toplulaştırması ile birlikte diğer altyapı hizmetlerinin de (sulama, tarla içi geliştirme işlemleri vb.) birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu ülkemiz genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi DSİ Genel Müdürlüğümüze verilmiştir” dedi.



Toplulaştırmada başarı yakalanacak

DSİ tarafından yürütülen toplulaştırma çalışmaları hakkında açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Ülkemizde toplulaştırma yapılmaya uygun 14,3 milyon hektar alan bulunmaktadır. 8.25 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılında 496 bin hektar, 2019 yılında ise 619 bin hektar alanda, bu yıl ise Ekim ayı sonu itibari ile 425 bin hektar alan da tescil çalışmaları tamamlanmış olup bu yıl sonu itibari ile de 541 bin hektar alanın tescil çalışmaları tamamlanmış olacaktır. Böylece ülkemiz genelinde bu yıl sonu itibari ile 4.77 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tescili tamamlanmış olacaktır. Kalan 3.48 milyon hektar alanda ise toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir” diye konuştu.

Bu çalışmalar ile sulama yatırım maliyetlerinden tasarruf sağlanacağını belirten Genel Müdür Kaya Yıldız, “Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri yüzde 90 oranında azalmaktadır” şeklinde konuştu.

Arazi toplulaştırmasının modern sulama metotlarının uygulanmasını kolaylaştırdığını da dile getiren Kaya Yıldız, “Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır” ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yıl içinde Amasya, Tokat ve Samsun illerinde yürütülen çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulundu.



2020 yılında Amasya’da 12 bin 27 hektar arazi toplulaştırıldı

Amasya’daki çalışmalardan söz eden Genel Müdür Yıldız şunlara değindi:

“Amasya ilimizde de bu yıl 2 adet projede toplam 32 bin 800 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 12 bin 27 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir.”



2020 yılında Tokat’ta 6 bin 736 hektar arazi toplulaştırıldı

Tokat ilinden söz eden Müdür Yıldız, bu yıl 6 adet projede toplam 68 bin 986 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 6 bin 736 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlanarak tapu tescil işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirtti.



Samsun’da çalışmalar devam ediyor

Samsun’da 2021 yılı hedeflerinden bahseden Yıldız, “Samsun ilimizde de bu yıl 3 adet projede toplam 26 bin 780 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında devam eden çalışmalarla 3 bin hektar alanın 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir” açıklamasında bulundu.

Sınırları düzeltilme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işlerinin yapıldığını da açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız şöyle devam etti:

“Amasya, Tokat ve Samsun illerimizde 1 Ocak 2020 tarihinden bu güne kadar 11 proje dâhilinde 33 bin 539 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2021 yılı sonuna kadar 15 bin hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanması planlanıyor."

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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