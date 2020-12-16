Yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı: 2 gözaltı

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

'Sizce kim bu bebek?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya'dan Samsun'a yolcu otobüsü ile uyuşturucu getiren 2 kişi otobüs terminalinde 2 kilo 150 gram esrarla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kaçakçılık faaliyetleri ile ilgili çalışma yaparken Sakarya'dan Samsun'a gelen S.Y. ve A.Y.'nin durumlarından şüphelenerek çantalarında arama yaptı. Yapılan aramada 4 paket halinde 2 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Polisteki sorguları tamamlanan S.Y. ve A.Y. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.