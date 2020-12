Apartman görevlilerine online hijyen eğitimi

Atakum Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadeleyi hem sahada hem de sanal ortamda sürdürüyor. Kent genelindeki apartman görevlilerine pandemi döneminde uygulanması gereken hijyen kurallarını uzaktan eğitimle anlatan Atakum Belediyesi, online sınıfların sayısını artırarak daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Dünya genelinde bir milyondan fazla insanın yaşamını yitirmesine sebep olan korona virüs salgınının Türkiye’de görülmeye başlandığı ilk günden itibaren acil eylem planını devreye alarak sahaya inen Atakum Belediyesi, pandemi mücadelesini kent yaşamının her alanında sürdürüyor. Atakum Belediyesi iş yeri hekimi Dr. Shahram Baradaranhosseini, kentteki toplu konut sitelerinde görev yapan ve on binlerce yurttaş ile temas halinde olan apartman görevlileri için online hijyen eğitimi gerçekleştirdi. Görevlilerin sorularını yanıtlayarak merak edilen tüm ayrıntıları anlatan Dr. Baradaranhosseini, salgınla hakkında doğru bilinen yanlışlara da dikkat çekti. Karadeniz Bölgesi Konut Kapıcılar, Kaloriferciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhami Dinçer ile birlikte çok sayıda dernek üyesinin katıldığı eğitimde; apartman görevlileri riskli altında çalıştıklarını belirtti. Her gün çok sayıda site sakini ile temasa geçtiklerini kaydeden apartman görevlileri, aldıkları önlemler ile salgından korunmaya çalıştıklarını aktardı. Samsun’da meslektaşları arasında virüsle mücadeleye karşı farkındalık yaratmayı amaçladıklarını vurgulayan Dernek Başkanı İlhami Dinçer, online eğitim desteği sunan Atakum Belediyesi’ne teşekkür etti.



“Hassas süreçte her zaman yanınızdayız”

Pandemi başlangıcından bu yana apartman görevlilerinin yoğun bir tempoda çalıştığını ifade eden Dr. Baradaranhosseini, “Toplu konut siteleri ve apartmanlarda evlerinden çıkamayan, yaşlı veya çocuğu olan insanlar insanlar bulunuyor. Bu noktada apartman görevlilerine büyük görev düşüyor. Burada en önemli husus, örneğin ekmek dağıtırken mutlaka eldiven kullanmanız. Her eldiveni, bir işi yaparken takmalı sonrasında da değiştirmelisiniz. Eğer sizde virüs varsa ve bilmiyorsanız başka insanlara bulaştırmamanız için kuvvetli bir önlem. Virüslerin plastik poşetlerde ve kullandığımız plastik eldivenlerde 72 saat, demir ve metal gibi asansör yüzeylerinde ve kartonlarda 24 saat canlı kalma ihtimali var. O nedenle asansör düğmesine bastığınız bir eldivenle ekmek dağıtmamalısınız. Asansör düğmelerinin de gün içinde sitenin yoğunluğuna göre çamaşır suyuyla düzenli olarak dezenfeksiyonunu sağlamalısınız. Bu hem komşuların birbirine bulaştırma riskini hem de asansörü sürekli olarak kullanan sizlere virüs bulaşmasını engelleyecek. Çöp toplama ve ekmek dağıtım saatlerinde kapalı alanlarda kalmanız riske neden oluyor. Çalışırken maske kullanmanızı, maskeyi doğru takmanızı ve üzerine asla dokunmamanızı tavsiye ediyorum. En ufak bir ateş, eklem ağrısı, burun akıntısı olduğunda site yöneticisine haber vermelisiniz ve o gün çalışmamalısınız. Eğer şikayetleriniz artıyorsa hastaneye başvurmalısınız. Böylelikle pozitif olma durumunda bulaş ihtimalini azaltabiliriz. Bu hassas süreçte her zaman yanınızdayız. Eğitimlerimize, merak ettiğiniz sorulara cevap vermeye ve elimizden ne gelirse destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

