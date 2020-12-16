Samsun-Sinop karayolunda HES kodu uygulaması

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

'Sizce kim bu bebek?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından salgınla etkin mücadele kapsamında HES kodu uygulamalarına devam ediliyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler SamsunSinop karayolu ve kırsal mahalle yollarından ilçeye gelen vatandaşlara HES kodu sorgusu yaparak denetimleri artırdı. İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs tedbirleri kapsamında HES kodu zorunluluğu getirilmesinin ardından trafik timleri tarafından özel ve toplu taşıma araçlarında HES Kodu uygulaması yapıldı. Kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs (Kovid19) salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından denetimlerin süreceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.