Samsun’da yeni korona kararları Anaokulları yüz yüze eğitime başlıyor Balıkçılar hafta sonu tezgah açabilecek Lokantaların çalışma süresi uzatıldı Avukatlar ve noterler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da yeni korona kararları Anaokulları yüz yüze eğitime başlıyor Balıkçılar hafta sonu tezgah açabilecek Lokantaların çalışma süresi uzatıldı Avukatlar ve noterler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu

İHA

Samsun’da yeni korona kararları Anaokulları yüz yüze eğitime başlıyor Balıkçılar hafta sonu tezgah açabilecek Lokantaların çalışma süresi uzatıldı Avukatlar ve noterler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu

Samsun’da korona virüsü (Kovid19) ile mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid19 salgını ile ilgili 31 Aralık saat 21.00 ve 4 Ocak 2021 saat 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının görüşülmesi, Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 1 Aralık tarih ve 133 sayılı kararına eklenecek hususlar ile konaklama tesislerinde uygulanacak standartlar ve tedbirlerde değişiklik yapılmasının görüşülmesi gündemi ile toplantı. Toplantıda yeni kararlar alındı.
Samsun Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, Kovid19 salgınının yayılma hızını düşürmek ve kontrol altına almak, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla il genelinde uygulanmak üzere kararlar alındığı belirtildi. Bu kapsamda 31 Aralık4 Ocak 2020 tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması kararının alındığı hatırlatılarak,
"Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayarak, 1 Ocak 2021 Cuma, 2 Ocak 2021 Cumartesi, 3 Ocak 2021 Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına, 31 Aralık 20204 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (cumartesi ve pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 1 Aralık 2020 tarih ve 133 sayılı kararında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak 2021 Cuma, 2 Ocak 2021 Cumartesi ve 3 Ocak 2021 Pazar günleri için de geçerli olmasına karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Balıkçılar hafta sonu tezgah açabilecek lokantaların da hizmet süresi uzatıldı
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 1 Aralık 2020 tarih ve 133 sayılı kararına eklenecek hususlar hakkında da bilgi verilen açıklamada, “Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgâhı şeklindeki iş yerlerinin de cumartesi ve pazar günleri saat 10.0017.00 saatleri arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabilmelerine, vatandaşlarımızın dışarıya çıkma ihtiyacını/zorunluluğunu azaltması açısından önemli bir role sahip olan online satış firmalarının servis/dağıtım yapabilecekleri zaman aralığının, vatandaşlarımızın bu yöndeki talepleri doğrultusunda hafta içi ve hafta sonlarında 10.0024.00 saatleri olarak belirlenmesine, lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi yerlerin de hafta içi ve hafta sonlarında 10.0024.00 saatleri arasında paket servis yapabilmelerine karar verilmiştir” denildi.

Anaokulları yüz yüze eğitime geçiyor
Sakağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak kişi ve yerlerle ilgili ek kararın da belirtildiği açıklamada şu bilgilere yer verildi:
“Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatların, yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterlerin, eklenmesine ve belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamına alınmasına, belirtilen yargısal görevlerin icrası kapsamında avukatların özel araçlarıyla şehirlerarası seyahatlerine de izin verilmesine, Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 1 Aralık ve 133 sayılı kararında belirtilen yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıfları ile ilgili uygulamanın devamının sağlanmasına, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokullarının ise 15 Aralık tarihinden itibaren yüz yüze eğitime geçebilmelerine karar verildi.”
Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:
“Konaklama tesislerinde uygulanacak standartlar ve tedbirlerdeki temizlik ve hijyen bölümüne; ‘şartlandırılmış havalandırma sistemi olmayan konaklama tesislerinde mekanik havalandırma/klima sistemlerine UV filtre takılması, bakımlarının düzenli ve sık yapılması sağlanacaktır. Havalandırma/klima sistemi bulunmayan konaklama tesislerinin kapalı genel mahallerinde, mahallin metreküpüne uygun sayıda ve güçte mobil HEPA filtreler kullanılacak, bakımları düzenli olarak yapılacak ve filtreleri sık sık değiştirilecektir’ maddelerinin eklenmesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekkeköy Belediyesi yüzlerce belediye arasında ilk yediye girdi Tekkeköy Belediyesi projeleri ile örnek olmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Tekkeköy Belediyesi yüzlerce belediye arasında ilk ...
Kacak avcılara 31 bin 214 lira ceza
YEREL HABERLER Kacak avcılara 31 bin 214 lira ceza
Samsun-Sinop karayolunda HES kodu uygulaması
YEREL HABERLER Samsun-Sinop karayolunda HES kodu uygulaması
Samsun'da patileri kesik bulunan 'Pamuk' sahiplendirilecek
YEREL HABERLER Samsun'da patileri kesik bulunan 'Pamuk' ...
Apartman görevlilerine online hijyen eğitimi
YEREL HABERLER Apartman görevlilerine online hijyen eğitimi
Samsun engelliler için akülü tekerlekli sandalye kampanyası
YEREL HABERLER Samsun engelliler için akülü tekerlekli sandalye ...
Korona virüs kestane balına talebi artırdı
YEREL HABERLER Korona virüs kestane balına talebi artırdı
Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı: 2 gözaltı
Ankara’dan geldiği Samsun’da mide küçültme ameliyatı oldu, fazla kilolarından kurtuldu
YEREL HABERLER Ankara’dan geldiği Samsun’da mide küçültme ameliyatı ...
Valilikten sürücüye yumruk attığı öne sürülen polis hakkında soruşturma
YEREL HABERLER Valilikten sürücüye yumruk attığı öne sürülen polis ...
Jandarmadan HES kodu kontrolü
YEREL HABERLER Jandarmadan HES kodu kontrolü
DSİ'den Orta Karadeniz'de toplulaştırma çalışması
YEREL HABERLER DSİ'den Orta Karadeniz'de toplulaştırma çalışması
Samsun’da konut satışları 1 yılda yüzde 25,8 azaldı
YEREL HABERLER Samsun’da konut satışları 1 yılda yüzde 25,8 azaldı
Samsun Valisi, koronavirüsle mücadelede 'gizli ekip' kurdu
YEREL HABERLER Samsun Valisi, koronavirüsle mücadelede 'gizli ekip' ...
Vezirköprü’de yabancı dil öğretimine teşvik
YEREL HABERLER Vezirköprü’de yabancı dil öğretimine teşvik
OKA yeniden EURADA yönetimine seçildi
YEREL HABERLER OKA yeniden EURADA yönetimine seçildi
Paket servise ilgi azaldı, motosikletli kurye sayısı düştü
YEREL HABERLER Paket servise ilgi azaldı, motosikletli kurye sayısı ...
Ormancılar 'ormanlar' için söyledi "Orman İçin Sen de Söyle" klibi tıklanma rekorları kırdı
YEREL HABERLER Ormancılar 'ormanlar' için söyledi "Orman İçin Sen de ...
Samsun'da kayganlaşan yolda maddi hasarlı zincirleme kaza
YEREL HABERLER Samsun'da kayganlaşan yolda maddi hasarlı zincirleme ...
Kazara başından vurulan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazara başından vurulan şahıs hayatını kaybetti
Samsun'da kamyon otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da kamyon otomobilin üzerine devrildi: 1 ...
Samsun Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Samsun Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
Samsun'da şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Samsun'da şüpheli ölüm

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X