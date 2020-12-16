Samsun’da yeni korona kararları Anaokulları yüz yüze eğitime başlıyor Balıkçılar hafta sonu tezgah açabilecek Lokantaların çalışma süresi uzatıldı Avukatlar ve noterler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu

Samsun’da korona virüsü (Kovid19) ile mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid19 salgını ile ilgili 31 Aralık saat 21.00 ve 4 Ocak 2021 saat 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının görüşülmesi, Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 1 Aralık tarih ve 133 sayılı kararına eklenecek hususlar ile konaklama tesislerinde uygulanacak standartlar ve tedbirlerde değişiklik yapılmasının görüşülmesi gündemi ile toplantı. Toplantıda yeni kararlar alındı.

Samsun Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, Kovid19 salgınının yayılma hızını düşürmek ve kontrol altına almak, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla il genelinde uygulanmak üzere kararlar alındığı belirtildi. Bu kapsamda 31 Aralık4 Ocak 2020 tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması kararının alındığı hatırlatılarak,

"Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayarak, 1 Ocak 2021 Cuma, 2 Ocak 2021 Cumartesi, 3 Ocak 2021 Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına, 31 Aralık 20204 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (cumartesi ve pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 1 Aralık 2020 tarih ve 133 sayılı kararında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak 2021 Cuma, 2 Ocak 2021 Cumartesi ve 3 Ocak 2021 Pazar günleri için de geçerli olmasına karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.



Balıkçılar hafta sonu tezgah açabilecek lokantaların da hizmet süresi uzatıldı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 1 Aralık 2020 tarih ve 133 sayılı kararına eklenecek hususlar hakkında da bilgi verilen açıklamada, “Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgâhı şeklindeki iş yerlerinin de cumartesi ve pazar günleri saat 10.0017.00 saatleri arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabilmelerine, vatandaşlarımızın dışarıya çıkma ihtiyacını/zorunluluğunu azaltması açısından önemli bir role sahip olan online satış firmalarının servis/dağıtım yapabilecekleri zaman aralığının, vatandaşlarımızın bu yöndeki talepleri doğrultusunda hafta içi ve hafta sonlarında 10.0024.00 saatleri olarak belirlenmesine, lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi yerlerin de hafta içi ve hafta sonlarında 10.0024.00 saatleri arasında paket servis yapabilmelerine karar verilmiştir” denildi.



Anaokulları yüz yüze eğitime geçiyor

Sakağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak kişi ve yerlerle ilgili ek kararın da belirtildiği açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatların, yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterlerin, eklenmesine ve belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamına alınmasına, belirtilen yargısal görevlerin icrası kapsamında avukatların özel araçlarıyla şehirlerarası seyahatlerine de izin verilmesine, Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 1 Aralık ve 133 sayılı kararında belirtilen yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıfları ile ilgili uygulamanın devamının sağlanmasına, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokullarının ise 15 Aralık tarihinden itibaren yüz yüze eğitime geçebilmelerine karar verildi.”

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

“Konaklama tesislerinde uygulanacak standartlar ve tedbirlerdeki temizlik ve hijyen bölümüne; ‘şartlandırılmış havalandırma sistemi olmayan konaklama tesislerinde mekanik havalandırma/klima sistemlerine UV filtre takılması, bakımlarının düzenli ve sık yapılması sağlanacaktır. Havalandırma/klima sistemi bulunmayan konaklama tesislerinin kapalı genel mahallerinde, mahallin metreküpüne uygun sayıda ve güçte mobil HEPA filtreler kullanılacak, bakımları düzenli olarak yapılacak ve filtreleri sık sık değiştirilecektir’ maddelerinin eklenmesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.