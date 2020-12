Vali Dağlı’dan sağlıkçılara: “Bu mücadelenin başkahramanları sizlersiniz” Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı tarafından sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi verildi

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, sağlıkçılara, “Bu mücadelenin başkahramanları sizlersiniz, Samsun size minnettar ve bu zorlu süreçte yaptıklarınız asla unutulmayacak” dedi.

Pandeminin ilk günlerinden itibaren korona virüse karşı en ön safta mücadeleyi sürdüren sağlık çalışanlarına Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı tarafından teşekkür belgesi verildi. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’nde düzenlenen törende 4 bin 100 kişilik sağlık ordusunu temsilen farklı meslek gruplarından belirlenen 11 sağlık çalışanına belgelerini veren Vali Dağlı, “Sağlık çalışanlarımız pandeminin ilk günlerinden itibaren korona virüse karşı yürütülen mücadelenin en ön safında adeta virüsün izini sürüp, onu yok etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Belki herkesin virüs bana bulaşır mı endişesiyle dışarıya çıkmaya, markete gitmeye çekindiği günlerde onlar, her gün virüsle yüz yüze gelerek, bizi virüsten korumak için hayatlarını ortaya koyuyorlar. Onlara ne kadar teşekkür etsek, övgü dolu sözler sarf etsek az gelecektir” diye konuştu.



“Samsun halkı size minnettar”

Vali Dağlı konuşmasının devamında şunları söyledi: “Bu vesileyle Sağlık Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç ve onun nezdinde tüm sağlık yöneticilerimizle sağlık çalışanlarımıza bir daha teşekkür ediyor ve sağlık çalışanlarımıza tüm Samsun halkı adına şu mesajı da iletmek istiyorum: Bu mücadelenin başkahramanları sizlersiniz. İnsanların hayatlarını kurtarmak için gösterdiğiniz özverinin bir tanımı yok. Ancak şunu bilin, Samsun halkı size minnettar. Bu zorlu süreçte yaptıklarınız ve gösterdiğiniz fedakârlık hiçbir zaman unutulmayacak. Biz Samsun Valiliği olarak her zaman yanınızdayız. Her noktada halkımıza yapılan çalışmaları ve sizin özverinizi, özverinizin boşa gitmemesi için önlemlere riayet edilmesi hatırlatıyor, halkımızı uyarıyoruz. İnşallah sizin çabalarınız ve halkımızın bu çabanın boşa gitmemesi için kurallara riayetiyle en kısa süre içinde ilimizde virüsü kontrol altına alacağız. Umarım bu zorlu sürecin sonunda en kısa zamanda daha güzel, hastalıktan uzak sağlık dolu günlerde de bir araya geliriz.”

