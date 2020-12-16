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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Esnafın kulağı diğer müjdelerde

İHA

Esnafın kulağı diğer müjdelerde

Samsun Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, esnafa verilen maddi ve kira desteği nedeniyle mutlu olduklarını ancak rahat bir nefes almak için ilave destek hamlelerinin yapılması gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, esnafa yönelik açıkladığı üç aylık bin TL gelir ve 750 TL kira desteği bir nebze olsun esnafın yüreğine su serpti. SESOB Başkanı Eyüb Güler, yapılan desteklerin yanı sıra nefes kredisi, kredi ötelemesi ve sicil affı kararının da alınması gerektiğini belirterek, desteklerin ‘basit usul’ üzerinden yapılması durumda Samsun’daki 40 bin esnaftan en fazla 2 bininin bu destekten faydalanabileceğini söyledi.

“Destekler basit usul üzerinden verilirse 40 bin esnaftan 2 bini ancak faydalanır”
Açıklanan destek paketinden yararlanma konusundaki fikirlerini paylaşan Başkan Güler, “Esnafa yapılan her destek güzel bir harekettir. Esnafın yanında olan her davranışa ‘eyvallah’ diyoruz. Bu desteklerin daha fazla olmasını bekliyoruz. Esnafın çoğu kredilerle geçiniyor. Yüzde 90’ımız borç içindeyiz. Korona virüsü nedeniyle esnafın işi yüzde 50’den fazla düştü. Salgın dolayısıyla kahveci, kantin, servisçi gibi birçok meslek grubu neredeyse hiç çalışamıyor. Devlet KOBİ’lere nefes kredisi verdi. Onlar için iyi oldu. Esnaf ve sanatkarlar için de 1 sene sonra ödemeli nefes kredisi istiyoruz. Pandemi esnafı 2 sene geri attı. Devletin esnafa yapacağı yardımın ‘basit usul’ üzerinden yapılacağı söyleniyor. 40 bin kayıtlı esnafımız. Bu yardımlar basit usul üzerinden yapılırsa Samsun’da yaklaşık 2 bin esnaf ancak faydalanabilir. Basit usul, tabiri caizse götür usulüdür. Deftere tabi esnaflara derler. Bu sisteme uyan Samsun’da 34 lokanta anca vardır. Bu usule uyan esnaf sayısı da toplam 2 bini geçmez” dedi.

“Esnafa ilave destekler gerekiyor”
Yapılan desteklerin yanı sıra ilave destek ve önlemlerin de alınması gerektiğini dile getiren Güler, ayrıca şunları söyledi:
“Yapılan yardımlarda ‘Allah razı olsun’ diyoruz ama önceliğimiz kredilerin ötelenmesi. Virüsün 2021 Haziran’da sonlanacağını var sayarsak, esnaf 5 sene geri gitti demektir. Pandemi bitince tatil yöreleri ve turizmin fazla olduğu yerlerde esnaf toparlanabilir ama Karadeniz ve bazı bölgelerde toparlanma kolay olmayacak. Belli sayıda sicili kötü esnaf vardı. Pandemide ise esnafın büyük bir bölümünün sicili bozuldu. Takip süresi uzatıldı ama günler çabuk geçiyor. Bundan sonraki destek adımlarından kredilerin ötelenmesini, nefes kredi ve sicil affı istiyoruz. Sicil affı çıkmadan kredi desteği verilse bile esnafın sicili bozuk olduğu için bu kredilerden faydalanamazlar. “

Basit usul nedir?
Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır. Bu fark, faaliyetle ilgili olarak alınması ve verilmesi mecburi olan alış ve giderler ve hasılatlara ilişkin belgelerde yazılı tutarlara göre hesaplanır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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