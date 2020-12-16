Kaçak 32 yaban ördeği avına 29 bin lira ceza



Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti´nde, ava yasak bölgede 31 adet yaban ördeğini avlayan 2 kaçak avcı yakalandı. Avcılara toplam 29 bin 226 lira idari para cezası uygulandı.

Samsun´da bulunan ve UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti´nde jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin devriye çalışması sırasında silah sesi duyuldu. Sesin geldiği Yörükler Mahallesi´nde Kooperatif mevkisine giden ekipler kaçak avlanan Mahmut A. ve Cihan T.´yi yakaladı. İki kaçak avcının RAMSAR Sözleşmesi kapsamında ava yasak olan ve koruma altında bulunan bölgede 32 yaban ördeğini avladıkları belirlendi. Jandarma tarafından 2 av tüfeğine el konulurken, kaçak avcılar ise jandarma karakoluna götürüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 kişiye, avladıkları 32 ördeğin tazminatı olarak 25 bin 120 lira, kaçak avlanma nedeni ile 2 bin 53´şer lira olmak üzere toplamda 29 bin 226 lira cezai işlem uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER

2020-12-16 15:48:14



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