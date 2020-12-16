Samsun'da sosyal medyada korona farkındalık etkinliği

– Samsun Valiliği korona virüsü (Kovid19) salgınının kontrol altına alınması aracılığıyla sosyal medya üzerinden yaptığı farkındalık etkinliklerine devam ediyor.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, yakın zamanda virüs yayılım hızında Samsun’un Türkiye’nin ilk sıralarında yer aldığını ve artışın devam ettiğini açıklamıştı. Şehrin idarecileri tarafından alınan ilave tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte Samsun’da azalan vaka sayılarında farkındalık etkinliklerin de etkisi olduğu düşünülüyor. Samsun Valiliği, Kovid19 salgına dikkat çekmek amacıyla bugün 19.55’te sosyal medya üzerinden bir etkinlik daha başlatacak.

Valilik tarafından bugün yapılacak yeni etkinlikte Kovid19’a karşı Samsun’da yürütülen mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla saat 19.55’te başlamak üzere #SamsunSevdikleriniKoronadanKoru başlığıyla bir sosyal medya çalışması yapılacak.

Etkinliğe tüm Samsunlular davet edilirken, 8 Aralık’ta da #BaşarabilirsinSamsun ve #SamsunKoronayıYener etiketiyle bir farkındalık çalışması başlatılmış, birçok etkileşim almıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.