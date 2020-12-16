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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sedef romatizmasına dikkat

İHA

Sedef romatizmasına dikkat

Romatoloji Uzmanı Dr. Yeliz Zahiroğlu, sedef romatizmasında erken tanı ve tedavi ile hastalarda oluşabilecek eklem deformitelerinin ve cilt lezyonlarının önüne geçilebildiğini söyledi.
Türkiye’de de sık görülen bir cilt hastalığı olan sedef hastalığı hakkında bilgi veren Medicana Samsun Hastanesi Romatoloji Uzmanı Dr. Yeliz Zahiroğlu, “Sedef romatizması tanısı almasına rağmen her hastada sedef hastalığı olmayabilir. Sedef hastalığı, ciltte, saçlı deride beyaz, pullu döküntüler yapabilen bazen de kızarık ve kabarık lezyonlar ile seyreden bir hastalıktır. Tırnakları ve tırnak diplerini de tutabilir. Tırnaklarda yüksük benzeri delik delik görüntüler oluşabildiği gibi tırnağın deriden ayrılması, tırnak ve deri arasında pullu lezyonların oluşması şeklinde de olabilir” dedi.

Kan bağı bulunan kişilerde görülebilir
“Sedef romatizması sedef hastalarının 1/3’ünde görülebilmektedir” diyen Dr. Yeliz Zahiroğlu, “Sıklıkla, sedef hastalığı romatizmadan önce başlar. Daha seyrek olmakla birlikte sedef hastalığı ve romatizma aynı anda ortaya çıkabileceği gibi, sedef hastalığı romatizmadan yıllar sonra da ortaya çıkabilir. Sedef romatizması, yukarıda bahsettiğimiz bulguları olan hastalarda görülebildiği gibi kendisinde sedef hastalığı olmasa da kan bağı bulunan kişilerde sedef hastalığı olması durumunda da görülebilir” diyerek, sedef romatizması tanısı alan kişilerde sedef hastalığı olmayabileceğine dikkat çekti.

Eklemlerde şişlik yapabilir
Hastalığın kadınlarda ve erkeklerde eşit sıklıkta görüldüğünü söyleyen Uzm. Dr. Zahiroğlu şunları kaydetti: “3050 yaş aralığında daha sık ortaya çıkar ancak çocuklarda ve ileri yaş grubunda da görülmesi muhtemeldir. Sedef hastalığının belirtileri ve bulguları çok çeşitlidir. El parmaklarındaki eklemlerde şişlik yapabilir, her iki elin eklemlerinde aynı anda şişlik yapabilir, dizde, ayak bileklerinde ağrı ve şişlik, topuk ağrıları, parmaklarda sosis gibi şişlikler ile ortaya çıkabilir. Bel ağrısı, sırt ağrısı, boyun ağrısı olabilir.”

Hastalığın belirtileri
“Sedef romatizması sadece kas iskelet sistemi hastalığı ile sınırlı kalmayarak gözlerde üveite yol açar ve görme kaybına kadar varabilen sonuçlar oluşabilir” diyen Uzman Doktor Yeliz Zahiroğlu, hastalığın ishal ve kanama ile seyreden iltihaplı bağırsak hastalıkları ile birliktelik gösterebileceğini belirtti ve şöyle devam etti: “Sedef romatizması hastalarında, kalp hastalıkları, hipertansiyon, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, obezite ve ölüm oranları sedef hastalığı olmayan kişilere göre artış gösterebilir.”

Tedavi yöntemleri
Bu belirtilerin çeşitli hastalıklarla karıştırılma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Zahiroğlu, benzer bulgulara sahip olan hastaların romatoloji uzmanları tarafından kapsamlı bir muayene ve değerlendirmeden geçmelerini önerdiklerini belirterek, tedavi için ise şu bilgileri verdi: “Sadece Sedef Hastalığı olan hastalar lokal tedaviler (krem, merhem, yapma ilaçlar)ile tedavi olabilirlerken, sedef romatizması olan hastalar, sistemik tedavilerden (ağızdan alınan ilaçlar, iğneler, damar yolu ile alınan ilaçlar) fayda görebilmektedirler. Bazen de eklem içine ve tendon çevresine enjeksiyonlar yapmak gerekebilir.”

Tedavi kişiye özel planlanır
Sedef romatizması için verilen sistemik tedavilerin aynı zamanda ciltteki lezyonları da iyileştirebildiğini söyleyen Zahiroğlu, sedef romatizmasının tedavisinin hastada etkilenen eklem bölgelerine, hastalığın şiddetine, eşlik eden hastalıklara göre değişkenlik gösterdiğini ifade etti. Tedavi hastaya göre belirlenmelidir diyen Romatoloji Uzmanı Dr. Yeliz Zahiroğlu son olarak şunları aktardı: “Sedef romatizması olan hastalarda yaşam kalitesinde azalma ve depresyon belirtileri daha fazla bulunmuştur. Burada hastada dışarıdan gözlenebilen eklem deformiteleri ve cilt lezyonlarının katkısı büyüktür. Hastalar tedavi olmamışlar ise kendilerini sosyal yaşamdan geri çekebilmektedirler. Erken tanı ve tedavi ile hastalarda oluşabilecek eklem deformitelerinin ve cilt lezyonlarının önüne geçilebilir ve hastalık durdurulabilir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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