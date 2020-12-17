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Vezirköprü suya kavuştu Başkan Mustafa Demir: “Bu arıtma tesisi alanında en iyisi”

İHA

Vezirköprü suya kavuştu Başkan Mustafa Demir: “Bu arıtma tesisi alanında en iyisi”

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan "Vezirköprü İçme Suyu Arıtma Tesisi" törenle hizmete sunuldu. Açılan tesis ile ilçe merkezinde yaşayan 47 bin kişi yüksek standartlı içme suyuna kavuştu.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Vezirköprü ilçesinde yapılan İçme Suyu Arıtma Tesisi için açılış töreni düzenlendi. Törende bir konuşma yaparak ilçenin içme suyu sorununa önemli bir katkı sağlayacak tesisin hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ileri teknolojiye sahip arıtma tesisinin 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını belirterek, “Saniyede 105 litre su temin edecek tesis ile 19 mahallenin su ihtiyacı karşılanacak” dedi.

"Alanında en iyisi"
1700 metrekare alan üzerine kurulan tesisin önemini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bu arıtma tesisi şu anda alanında en iyisi. İleri teknolojiyi kullanan, standardının üzerinde bir tesis. Türkiye’nin 18 yılda kat ettiği mesafeyi hiçbir ülkenin hayatında bulamazsınız. Türkiye’nin bu parlak mesafesi başka bir yerde yok. Nitelikli ve vizyoner projelerle ülkesine, şehrine hizmet etmeye başladığınızda önünüzde hiçbir engel yok. Bugün bu tesis bunlardan bir tanesi. Samsun’un 946 köyden dönme mahallesi var. Şehir merkezindeki mahallelerle bu sayı 1251. Bütün kırsal alt yapıyı 5 yılda bitireceğiz. Yol, su başta olmak üzere. Şu anda hedeflediğimiz nokta 5 yıldı, 4 yıla çektik. Hedeflediğimizin önündeyiz" diye konuştu.

"160’a düştü"
Başkan Demir şöyle devam etti: "370 mahallemizin içme suyu sıkıntısı vardı. Bu sayı 160’a düştü. 2021 yılı sonunda 85’e düşecek. Tamamını bitireceğiz. İçme suyu problemi kalkıyor, yolları da yapıyoruz. Köyümüz, ilçe merkezindeki mahalle statüsüne dönüşüyor. Yatay kalkınmayı Türkiye’de en iyi başaran şehir olacağız. Kavak, 19 Mayıs ve Tekkeköy ilçeleri merkez ilçe statüsüne kavuşuyor. 56 yıl sonra bütün ilçelerimiz merkez ilçe statüsüne kavuşacak.”
Sadece alt yapıda değil turizm alanında da yatırımları olduğunu ifade eden Başkan Demir, “Kunduz ve kanyon ile ilgili projelerimiz var. Tarımsal üretimde, mezbaha ile ilgili proje hazırlıyoruz. Soğuk hava deposu, sera, Genel Başkan Yardımcımızla birlikte geldiğimizde ifade ettik; Vezirköprü Besi OSB kuruyoruz. 1200 dönümlük alanda 17 bin baş hayvanlık üretim yapılacak. Yem fabrikası, tesisleriyle birlikte. Organize OSB. Durmuyoruz. Türkiye’nin en kaliteli suyunu Vezirköprü içiyor. Allah sağlıkla kullanmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.
Törene AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi Akif Gülle, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk, Genel Sekreter İlhan Bayram, SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık ve vatandaşlar katıldı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tesisi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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